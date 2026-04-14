Yargıtay'dan emsal "özel okul ücreti" kararı: Zararı devlet ödeyecek

Kayseri’de bir velinin özel okul ücret iadesi için verdiği hukuk mücadelesi, yargı sistemindeki "hakim hatası" kavramına dair tarihi bir emsal kararla sonuçlandı.

Tüketici Mahkemesi'nin verdiği yanlış karar nedeniyle mağdur olan vatandaşın zararının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasına hükmedildi.

SÜREÇ HAKEM HEYETİYLE BAŞLADI

Kayseri’de yaşayan Ziya Biçer, çocuğunun eğitimi için özel bir okula yaptığı ödemenin yasal sınırların üzerinde olduğunu fark ederek hak aramaya karar verdi. Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvuru sonucunda, Biçer haklı bulundu ve fazla ödenen miktarın iade edilmesine karar verildi. Ancak ilgili eğitim kurumu, kararı Tüketici Mahkemesi’ne taşıyarak itiraz etti.

Davayı inceleyen Tüketici Mahkemesi, beklenmedik bir şekilde tüketici aleyhine karar vererek iade talebini reddetti. Tüketici mahkemelerinin hakem heyeti itirazları üzerindeki kararları kesin olduğu için, normal şartlarda okuldan parayı geri alma yolu tamamen kapandı.

"ZARARI DEVLET ÖDEYECEK"

Mağduriyetin peşini bırakmayan Biçer, konuyu Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararının açıkça hatalı olduğunu ve tüketicinin bu nedenle zarara uğratıldığını tespit etti. Kararda, okulun hukuki sorumluluğunun bitmiş olması nedeniyle, hakimin verdiği yanlış karardan doğan maddi zararın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tazmin edilmesine hükmedildi.

Biçer şu ifadeleri kullandı:

"Bu mücadeleyi maddi kazanç için değil, adaletsizliğe uğradığımdan emin olduğum için verdim. Hakimler de hata yapabilir ancak kesin kararların bir telafisi olmalıydı. Uzun bir yoldan sonra gelen bu karar, manevi olarak büyük bir tatmin sağladı."