Yargıtay'dan, "rekabet yasağıyla ilgili davaların ticaret mahkemelerinde görülmesi" kararı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, işverenle iş sözleşmesi sona eren çalışan arasındaki rekabet yasağına ilişkin davalarda görevli mahkemenin ticaret mahkemeleri olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile kapatılan Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 444, 445, 446 ve 447. maddelerinde düzenlenen rekabet yasağına ilişkin açılan davalarda, hangi mahkemelerin görevli olacağına dair farklı yöndeki kararları yer alıyordu.

Rekabet yasağı sözleşmesinin ihlali durumlarındaki uyuşmazlıklara hangi mahkemelerin bakacağı yönünde de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesi arasında görüş ayrılığı bulunuyordu.

Bu kapsamda, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, içtihat farklılığının giderilmesi için toplandı.

Rekabet yasağına ilişkin uyuşmazlıklarda bazı kararlarda iş, bazı kararlarda ise ticaret mahkemelerinin görevli olduğu yönünde kararların verildiğini tespit eden Kurul, oy çokluğuyla söz konusu davalarda görevli mahkemenin ticaret mahkemeleri olduğuna karar verdi.

REKABET YASAĞI NEYİ KAPSIYOR?

Kararda, işçinin işverene karşı sadakat yükümlülüğünün bulunduğu belirtilerek, sadakat borcu kapsamında işçinin kaçınması gereken davranışlardan birinin de rekabet etmeme borcu olduğu belirtildi.

İşçi ile işveren ilişkisinin sona ermesi sonrası işverenin eski işçisi ile "müşteri çevresi, üretim sırları" gibi konularda "belli bir süre, belli bir yer ve belli işlerle sınırlı olmak üzere rekabet yasağı" kapsamında sözleşme yapabileceği aktarılan kararda, bu durumun iş sözleşmesinden kaynaklandığını söylemenin mümkün olmadığı kaydedildi.

REKABET YASAĞINA DAİR HÜKÜM

Rekabet yasağı, Türk Borçlar Kanunu'nun 444, 445, 446 ve 447. maddelerinde "koşulları, sınırlandırılması, aykırı davranışların sonuçları ve sona ermesi" başlıklarıyla hüküm altında bulunuyor.

Söz konusu 444. madde şu hükümleri içeriyor:

"Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.

Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkanı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir."