Yargıtay, Erdoğan aleyhine slogan atanlara verilen cezayı bozdu: "Mahkûmiyet hukuka aykırı"

Samsun'da atılan "Hırsız, katil" ve "Çimlere basma Tayyip" gibi Erdoğan aleyhine atılan sloganlar gerekçesiyle haklarında mahkûmiyet kararı verilen eylemciler, Yargıtay'ın "bozma" kararıyla yeniden yargılanacak.

Samsun'da yerel mahkeme, kentte 17 Aralık 2014'te gerçekleştirilen bir eylemde atılan sloganlar nedeniyle eylemciler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan mahkûmiyet kararı vermişti.

Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sloganın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek bu kararı oy çokluğuyla bozdu.

"MAHKUMİYET KARARI HUKUKA AYKIRI"

Yargıtay kararında, davaya konu kalıplaşmış slogan şeklindeki sözlerin, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, "rahatsız edici, nezaket dışı davranış niteliğinde" olduğu vurgulandı.

Kararda, suçla korunmak istenen değerin ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebileceği ifade edilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatleri yerine, mahkûmiyetlerine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Yargıtay’ın bozma gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Davaya konu kalıplaşmış slogan şeklindeki sözler; mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, nezaket dışı davranış niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatleri yerine, mahkûmiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür."

YENİDEN YARGILAMA 5 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eylemcilerin davası, 5 Mayıs Salı günü Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanacak.