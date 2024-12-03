Yargıtay, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsi onadı

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, 3 Ağustos 2021’de ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili davada sanık olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle haklarında iddianame düzenlendi.

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Nisan 2022’de gördüğü karar duruşmasında Uygun'a ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararda takdir indirimi uygulanmadı. Hükümle beraber sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1'er ay 6'şar gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

YARGITAY UYGUN’UN CEZASINI ONADI

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 Nisan 2022'de verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Hankulu'nun ölümü nedeniyle Uygun'a ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan verilen 10 yıl hapis cezası onandı. Ayrıca, Uygun'un tahliye talebinin reddine karar verildi. (DHA)

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