Yargıtay Hakimi-Yeni Şafak kavgasının sebebi oldu: Akrabalık bağı dikkat çekti

Yeni Şafak ve Yargıtay 11'inci Daire Başkanı Abdullah Yaman arasında süren kavgada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Gazete Yaman hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Dilekçede Yaman'ın gazeteye hakaret ettiği belirtilirken bugün yayımlanan haberde “Dosyada taraf değiliz” vurgusu yapıldı. Ancak Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici tartışmaya konu olan iş insanı Ahmet Darbaz'ın kızının Yeni Şafak'ın bağlı olduğu Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca'yla evli olduğunu açıkladı. Bildirici ayrca Yasemin Darbaz'ın mart ayında BM’de düzenlenen ve Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı “Yankılar” sergisinin de küratörü olduğunu aktardı.

"NİKAH ŞAHİDİ TAYYİP ERDOĞAN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bildirici şunları yazdı:

"Yeni Şafak’ın Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman’ı suçlayan haberleri için “Amaç gazetecilik olsaydı” diye yazmış, gazetenin bir arazi davasını bu kadar sahiplenmesinin nedenini sormuştum. Zira yedi haberin yedisi de tek yanlıydı; sadece iş insanı Kamil Darbaz’ın görüş ve suçlamalarını yansıtıyordu. Yeni Şafak, bugün Abdullah Yaman’ı suçlayan sekizinci haberini yayımladı; “Küfürbaz hâkim için hesap vakti” haberinde Yaman hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Haberde “Dosyada taraf değiliz” yazmışlar ama dosyanın taraflarından biri olan Kamil Darbaz ile “akrabalık” ilişkisi söz konusu ama bunu açıkça belirtmiyorlar. Kamil Darbaz’ın kızı Yasemin, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile evli. 26 Ağustos 2003’te evlenmişler, nikah tanığı da dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan. Kayınpeder-damat ilişkisi, sekiz Darbaz-Yaman haberinin altısının dijitalde, sadece ikisinin basılı gazetede yayımlanmasının nedenini de açıklıyor sanırım. Ömer Karaca’nın babası İbrahim Karaca da Albayrak Holding yönetim kurulu üyesi. Albayrak grubunun önemli isimlerinden biri. Mimar olan Yasemin Darbaz Karaca da mart ayında BM’de düzenlenen ve Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı “Yankılar” sergisinin küratörüydü. Ve tekrarlayayım, bir hâkim ve bir Yüksek Yargı organı hakkında bunca patırtı gürültüye rağmen hâlâ ne Adalet Bakanı’ndan ne de Yargıtay Başkanı’ndan hiç ses çıkmaması dikkat çekici. Ne hâkimi savunuyorlar ne de Yeni Şafak’a destek veriyorlar! Açıklasalar da olayın hukuki tarafında gerçekte neler oluyor anlasak..."