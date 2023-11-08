Yargıtay'ın Can Atalay kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım

CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi

CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay 3. Dairesi’nin Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi. Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir. Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar. Meslek onurunu koruyan, hukukun… https://t.co/8EZe5ZrpOF — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 8, 2023

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi. Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir. Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar. Meslek onurunu koruyan, hukukun üstünlüğünü savunan ve vicdanını dinleyen AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım! Ayrıca… Yargıtay üyeleri önce, hiçbir kararın altında imzası olmayan bir kişiyi, Anayasa Mahkemesi üyesi yapmalarının utancını temizlesinler.”