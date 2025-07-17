Yargıtay'ın 'tüketici kredisi' kararı Resmi Gazete’de: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargıtay, tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında verilen rıza ve onaylara dayanarak bankaların emekli maaşına bloke koyabileceğine hükmetti.
Yargıtay, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna karar verdi.
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, Yargıtay, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.