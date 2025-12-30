Yargıtay, Nuriye Gülmen hakkında verilen 10 yıllık hapis cezası kararını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi'nde "işe iade" talebiyle uzun süre oturma eylemi yapan Nuriye Gülmen'in "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karar tarafından bozuldu.

Dairenin kararında, aynı suçtan yargılanan başka dosya sanığı iki kişinin beyanlarının suçun sübutu açısından belirleyici delil olduğu belirtildi. Bunun karşısında, tanıkların duruşmaya getirilerek taraflara da soru sorma hakkı tanınması suretiyle beyanlarının tespit edilmesi gerektiği ifade edilen kararda ancak bunun gözetilmediği bildirildi.

Yine temyiz aşamasında dosyaya giren ve Nuriye Gülmen hakkında beyanda bulunan kişinin ifadelerinin duruşmada sanıklar ve avukatlarına okunarak diyeceklerinin sorulması, gerektiğinde söz konusu kişinin tanık olarak dinlenmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği vurgulanan bozma ilamında, bunlar yapılmayarak eksik araştırmayla hüküm kurulduğu ve hükmün bu sebeple bozulmasına karar verildiği bildirildi.

Daire, aynı gerekçelerle dosya sanığı Yasemin Karadağ hakkında verilen hükmü de bozdu.

Ancak daire, "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilen ceza miktarı, bozma nedenleri, kaçma şüphesi ve tutuklulukta geçirilen süreleri" gerekçe göstererek 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılan Gülmen ve Karadağ'ın tutukluluklarının devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen, kendisi gibi kamu görevinden ihraç edilen Semih Özakça ile birlikte işe iade talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'nde 324 gün oturma eylemi yapmıştı.

Gülmen, Yasemin Karadağ ile birlikte İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme ikisini de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, başka iki sanığın ise beraatına hükmetmişti.