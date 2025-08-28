Yargıtay onadı: İfadesi sonrası evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunan polise hapis cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ifade işleminin ardından Büşra K.'yi evine bırakıp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla polis Süleyman'a Ay'a yerel mahkemede verilen 'cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezası, istinafta onandı.

Ocak 2024’te meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu erkek hakkında Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nde ifade veren 32 yaşındaki Büşra K.'yi işlemin ardından evine götüren polis 50 yaşındaki Süleyman Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" bahnesiyle kadının evine girdi.

Süleyman Ay, burada kadına cinsel saldırıda bulundu. Kendisini korumak isteyen Büşra K., polis Süleyman Ay'ı beylik tabancasıyla yaraladı. Olay sonrası Büşra K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis Süleyman Ay ise açığa alındı. Büşra K. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

36,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ, 10 YIL 6 AY CEZA ALDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ay, yargılama süresince üzerine atılı iddiaları reddetti. Geçtiğimiz şubat ayında İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Ay; 'cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Ay'a toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Heyet, Büşra K.'nin üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Avukatların itirazları üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ay'a verilen cezalarda ve Büşra K.'ye verilen beraat kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi.

Daire, ispat bakımından yerel mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğu ve istinaf nedenleri yerinde görülmediği için yerel mahkemenin kararını onadı.