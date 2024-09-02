Yargıtay Savcısı İşçimen'e trafikte saldırı: Gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’in uğradığı saldırıyla ilgili yakalanan bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, aracın plaka bilgilerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğunu tespit ederek İşçimen’e hakaret eden T.T.İ’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.T.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Tunç, "Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, İstanbul Kadıköy'de otopark sırası beklerden 'korna çalma' nedeniyle tartıştığı kişilerin saldırısına maruz kaldı.

İşçimen, cuma günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemek üzere bir yakınıyla birlikte Kadıköy'e gitti.

Savcı İşçimen arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip stada geçti.

Maç çıkışı tekrar otoparka dönen İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye gittiği sırada otopark görevlisi "Sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını" söyleyerek beklemesini söyledi.

Ancak arkasında bekleyen E.G ile T.T. korna çalıp selektör yaparak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmak için araçtan inen savcı, ikilinin saldırısına uğradı. Araçtan inen saldırganlar yumruk ve tekmelerle İşçimen'i ağır şekilde darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle canını kurtaran Necip Cem İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Saldırganlardan T.T yakalandı, firari olan E.G ise her yerde aranıyor. E.G’nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.