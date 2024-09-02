Yargıtay Savcısı İşçimen'e trafikte saldırı: İki kişi tutuklandı

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin adli kontrolle serbest bırakılan T.T.İ, tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan E.G'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Bir süre arandıktan sonra savcılığa teslim olan diğer şüpheli E.G. de tutuklandı.

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Tunç, "Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, İstanbul Kadıköy'de otopark sırası beklerden 'korna çalma' nedeniyle tartıştığı kişilerin saldırısına maruz kaldı.

İşçimen, cuma günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemek üzere bir yakınıyla birlikte Kadıköy'e gitti.

Savcı İşçimen arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip stada geçti.

Maç çıkışı tekrar otoparka dönen İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye gittiği sırada otopark görevlisi "Sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını" söyleyerek beklemesini söyledi.

Ancak arkasında bekleyen E.G ile T.T. korna çalıp selektör yaparak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmak için araçtan inen savcı, ikilinin saldırısına uğradı. Araçtan inen saldırganlar yumruk ve tekmelerle İşçimen'i ağır şekilde darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle canını kurtaran Necip Cem İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. İki saldırgan da tutuklandı.