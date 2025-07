Yargıtay, TTB önceki dönem Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararını bozdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki dönem Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına ilişkin yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, davanın usulden hatalar içerdiğini belirterek kararın bozulmasına hükmetti.

Birliğin, önceki dönem Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan ve istinaf başvurusu reddedilen davanın 11 Haziran 2025 günü Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nde duruşmalı olarak temyiz incelemesine ilişkin karar açıklandı.

Birlik tarafından karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Yargıtay, önceki dönem TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına yönelik yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetmiştir. Kararda öncelikle usul değerlendirmesi yapılmış ve davanın yöneltildiği husumetin yanlış olduğu, davacı olan savcılığın duruşmayı takip etmemesinin eksiklik olduğu ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin dinlenilmemesinin hukuki dinlenme hakkının ihlaline sebep olduğundan bahisle bozma kararı verilmiştir.

Önceki dönem TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına yönelik açılan bu davaya dair hem usule hem de esasa dair itirazlarımızı her aşamada dile getirdik. Nitekim verilen karar ile haklılığımız bir kez daha ortaya konulmuştur. Ancak hukuki temelden yoksun siyasi saikle açılan bu davanın sonucundan bağımsız olarak; TTB örgütlülüğüne, meslek odalarının özerkliğine, demokratik temsile saldırı niteliğinde olduğunun; anayasal hakları ihlal eden bu saldırıların sadece TTB için değil, her bir kurum, her bir birey için tehlikeli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz.

Nitekim seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışma, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturma anlayışının iktidar için devam eden bir anlayış olduğu da ortadadır. Bu sebeple örgütlülüğe, ifade özgürlüğüne, seçme seçilme hakkına müdahale niteliği taşıyan her türlü saldırıya karşı dayanışmak ve birlikte mücadele etmek ise hepimizin sorumluluğudur.

Verilen bozma kararı ile yerel mahkeme tarafından davanın reddine/düşürülmesine karar verilmesini beklemekteyiz. Ancak verilen ve verilecek kararlardan bağımsız olarak; TTB bilimsel bilginin kılavuzluğunda, hekimlik mesleğinin etik ilkelerinden taviz vermeden; toplum sağlığı, meslektaşları ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için çalışmaya, iyi hekimlik değerlerini, mesleki bağımsızlık ve meslek örgütü özerkliğini kapsayan ortak mücadele zeminini her koşulda savunmaya devam edecektir."