Yargıtay üyesinden dikkat çeken masumiyet karinesi paylaşımı

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve HSYK Başkanvekilliği de yapan Yargıtay Üyesi Metin Yandırmaz, X sosyal medya platformundan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Yandırmaz, Anayasa'nın 38. maddesini hatırlattı ve "Sadece hukukçuların değil, herkesin bilmesi gereken temel bir hak ve kuraldır" dedi.

Yandırmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesi:

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

Buna ceza hukukunda masumiyet karinesi denir.

Sadece hukukçuların değil, herkesin bilmesi gereken temel bir hak ve kuraldır."