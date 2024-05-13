Yargıtay’da iki seçim birden

HABER MERKEZİ

Yargıtay’da, yeni başkanı ve yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart’tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık seçimi yapılıyor. Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Seçimlerde şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

BAŞSAVCILIĞA ADAY

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görev süresi gelecek ay dolacak olan Bekir Şahin’in yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için seçim süreci de bugün başlıyor.

Yargıtay Başkanlığı için aday olan ve MHP’nin desteklediği iddia edilen Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı; Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş sayılıyor. İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise aynı gün yapılacak diğer oylamalarla eksik adaylar tamamlanıyor.

ERDOĞAN KARAR VERECEK

Böylelikle belirlenen beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçecek. Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor. Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.