Yargıtay’da kriz sürdü

Yargıtay’da Şentürk’ün adaylıktan çekilmesine rağmen dün yapılan 36’ncı turdan da sonuç çıkmadı. Çekildikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na aday olan Şentürk bu seçimlerde ikinci oldu.

HABER MERKEZİ

Yargıtay’da Muhsin Şentürk’ün adaylıktan çekilmesinin ardından ilk seçim dün gerçekleşti. 36’ncı tur olan seçimlerde yine başkan seçilemedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolduğu 24 Mart’tan bu yana hiçbir aday, başkan seçilmek için gerekli 175 oyu alamadı.

Mevcut Başkan Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün aday olduğu seçimler tıkandı. Geçtiğimiz hafta Şentürk’ün Akarca’nın lehine adaylıktan çekilip, Yargıtay Başsavcılığına aday olduğunu ilan etmesi üzerine krizin çözülmesi bekleniyordu.

Mehmet Akarca 111 oy alırken, geçtiğimiz hafta 159 oy alan Ömer Kerkez dünkü 36. oylamada 10 üyenin daha desteğini aldı. 169 oya ulaşan Kerkez’in başkan seçilebilmesi için 6 oy daha gerekiyor. Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı. Boş oy sayısı ise 11 oldu. Bu nedenle bugün yeniden oylama yapılacak.

ŞENTÜRK İKİNCİ OLDU

Öte yandan Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildikten sonra dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katıldı.

Bekir Şahin’in 4 Haziran 2024’te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan aday belirleme seçimlerinde en yüksek oyu sırasıyla Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu aldı. Muhsin Şentürk'ün aday belirleme seçiminde ikinci sırada yer alması dikkati çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu isimlerden birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek. Şentürk'ün başkanlık seçimlerinde Mehmet Akarca'yı destekleyeceği, buna karşılık Başsavcı olarak seçileceği ileri sürülmüştü.