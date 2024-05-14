Yargıtay’da Menzil’in istediği oldu

Son yıllarda yargı camiasında etkili konuma gelen Menzil Cemaati’nin desteklediği Ömer Kerkez yeni Yargıtay Başkanı oldu. Hak-Yol’cular’ın desteklediği Mehmet Akarca ise seçimin kaybedeni oldu. 37 tur boyunca devam eden seçim sürecinde cemaatler arasında pazarlık yapıldığı da vurgulanmıştı.

İsmail ARI

Uzun süredir tartışılan ve cemaatler arası savaşa sahne olan Yargıtay seçimleri 37’nci turda tamamlandı. Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oyla Yargıtay Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i Menzil Cemaati’nin, Mehmet Akarca’yı ise Hak-Yol’cular ile AKP’ye yakın birçok ismin desteklediği belirtiliyor.

Kulislerde 37 tur boyunca devam eden krizin “cemaatlerin anlaşmazlığı ve pazarlığı” nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor.

HAK-YOL'CULAR AKARCA'YI DESTEKLEDİ

Nakşibendi Tarikatı’nın İskenderpaşa Kolu’na bağlı Hak-Yol Vakfı’nda yetişenler yargı camiasında ve Yargıtay’da oldukça etkili. İddialara göre de Hak-Yol’cular ve AKP’ye yakın birçok isim Yargıtay seçimini Mehmet Akarca’nın kazanmasını istedi.

Ancak, özellikle son yıllarda kamuda ve yargı camiasında etkili konuma gelen Menzil Cemaati’nin mensuplarının büyük bir kısmının ise Ömer Kerkez’i destekledi.

"CEMAATLER PAZARLIK YAPTI" İDDİASI

Hatta 37 tur boyunca devam eden seçim sürecinde cemaatlerin, yargıdaki kritik noktalar için pazarlık yaptığı, iktidara yakın kimi isimlerin ise pazarlık veya ikna süreci için devrede olduğu öne sürülmüştü.

Seçim sürecinde MHP’lilerin ise ikiye bölündüğü, ancak bir kısmının yine Mehmet Akarca’ya destek verdiği ifade edilmişti.