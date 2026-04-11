Yargıtay’dan emekli maaşına uygulanan haciz için emsal karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşına uygulanan haczi mahkemeye taşıyan yurttaşın başvurusu konusunda emsal bir karar aldı.

Kararda, haczin ancak icra takibi kesinleştikten sonra talep edilebileceğini vurgulayarak, takip kesinleşmeden ya da kesinleşme ile aynı anda verilen haciz muvafakatinin “önceden verilmiş izin” niteliğinde olduğunu ve bu nedenle geçersiz sayılması gerektiğini belirtti.

AVUKAT MAHKEMEYE TAŞIDI

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgilere göre, alacaklı tarafından başlatılan icra takibi kapsamında borçluya ödeme emri gönderildi. Borçlu, haciz korkusuyla tebligatı PTT şubesinden elden aldı ve aynı gün icra müdürlüğüne verdiği dilekçede yasal sürelerden feragat ederek emekli maaşının tamamının haczedilmesine muvafakat etti.

Borçlu vekili, bu muvafakatin hukuken geçersiz olduğunu belirterek emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etti. Alacaklı taraf ise şikâyetin reddini istedi.

İlk derece mahkemesi, muvafakat tarihinde icra takibinin henüz kesinleşmediğini, bu nedenle takip kesinleşmeden emekli maaşından kesinti yapılmasına yönelik muvafakatin geçerli olmayacağını belirterek şikâyeti kabul etti ve haczin kaldırılmasına karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ BOZDU

Karara karşı yapılan istinaf başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesi, borçlunun ödeme emri tebliğinden sonra yasal sürelerden feragat ettiğini ve maaş haczine muvafakat verdiğini belirterek ilk derece kararını kaldırdı. Mahkeme, bu haliyle hacze muvafakatin geçerli olduğu gerekçesiyle şikâyetin reddine hükmetti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borcun kabulü ile hacze muvafakatin aynı dilekçe ile yapılmasının, takibin kesinleşmesinden sonra verilmiş bir izin sayılamayacağını belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

EMSAL KARAR

Bölge Adliye Mahkemesi’nin direnme kararı üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. 25 üyenin katılımıyla yapılan değerlendirme sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, borçlunun aynı dilekçe ile borcu kabul edip hacze muvafakat etmesinin, takibin kesinleşmesiyle aynı tarihte gerçekleştiği için geçersiz olduğuna hükmetti.

Bu kararla birlikte, emekli maaşına konulan haczin hukuka aykırı olduğu tescillenmiş oldu. Yargıtay’ın kararı, emekli maaşlarının haczi konusunda uygulamaya yön verecek nitelikte bir içtihat olarak kayda geçti.