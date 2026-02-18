Yargıtay’dan emsal 'ehliyetsiz sürücü' kararı: Tazminat talep edebilir

Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararında, Denizli’de 2023 yılında meydana gelen bir trafik kazasına ilişkin açılan dava değerlendirildi.

Dosyaya göre, ehliyeti bulunmayan bir sürücünün kullandığı araca başka bir araç çarptı. Kaza sonrası aracında maddi hasar oluştuğunu belirten sürücü, aracını kullanamadığını ve bu nedenle başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını ileri sürerek araç mahrumiyet bedelinin karşılanmasını talep etti.

YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın kendisine ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir kişinin adının yazdırıldığı da tespit edildi. Davalı taraf, hem bu duruma hem de davacının ehliyetsiz olmasına dayanarak tazminat talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.

Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının ehliyetsiz olması gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı kararı kanun yararına temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Başvuruyu inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sürücü belgesinin bulunmamasının tek başına tazminat talebine engel oluşturmayacağını belirtti. Kararda, ehliyetsiz araç kullanmanın idari yaptırım gerektirdiği ancak kazayla zarar arasındaki illiyet bağını kesen bir durum olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Yargıtay, kazada ehliyetsiz sürücünün kusurlu olduğuna ilişkin bilirkişi tespiti bulunmadığına dikkat çekti. Kararda, “Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Yargıtay, yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti ve ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanmasını talep edebileceğine işaret etti.