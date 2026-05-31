Yargıtay’dan emsal karar: Eşine 'tosbağa' diyen erkek ağır kusur sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında eşine “tosbağa” ve “kedi” diyen erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Daire, kadın lehine verilen tazminat kararını da onadı.

Davayı açan kadın, eşinin sadakat yükümlülüğüne uymadığını, kendisine sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Erkek ise iddiaları reddederek boşanma talebinin kabul edilmemesini istedi.

Aile Mahkemesi, erkeğin eşine hakaret içerikli sözler söylediğini ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirleyerek ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, kadının da eşine yönelik bazı kırıcı ifadeler kullandığını tespit etti ancak kusurunun daha hafif olduğuna karar verdi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Dosyanın taşındığı Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin belirlediği tazminat miktarlarını düşük bularak kadın lehine 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Kararı temyiz eden erkeğin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak onadı. Böylece eşine “tosbağa” ve “kedi” diyen erkeğin ağır kusurlu sayıldığı ve kadın lehine verilen tazminat kararı kesinleşti.