Yargıtay’dan skandal karar: ‘Canavarca his’ yokmuş

İlayda SORKU

Muğla’da 2020 yılında Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında Yargıtay’dan skandal bir karar çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanığın “canavarca hisle” hareket etmediğine hükmetti.

Sanığa “haksız tahrik indirimi” uygulanması gerektiği belirtilen kararda Yargıtay, Avcı’ya tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Karara 5 kişilik heyetteki iki üye ise muhalefet şerhi koydu.

7 YILDA TAHLİYE EDİLEBİLİR

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir Yargıtay kararına tepki gösterdi. Epözdemir, “Bize göre Yargıtay’ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Bir kimseyi diri diri yakmak canavarca hisle öldürme değilse, hangi durumda bu nitelikli hal uygulanabilecektir? Bunu anlayabilmek mümkün değildir” dedi.

Karar kesinleşirse Avcı’nın 7 yıl içinde tahliye olabileceğini aktaran Epözdemir, şöyle konuştu: “Yargıtay’ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.”

Karara ilişkin BirGün’e konuşan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, adil bir yargılama süreci yürütülmediğini dile getirdi. Karara yönelik itirazlarını hazırladıklarını aktaran Gültekin, “Verdikleri kararı da tanımıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir karar olamaz. 10-11 tane profesörün imzaladığı bir Adli Tıp Kurumu raporu var. Buna rağmen ‘tasarlayarak, canavarca hisle’ değil diyorlar ve normal bir ölüm gibi bakıyorlar. Biz buna isyan ediyoruz” dedi.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Yıllardır mücadele ettiğini belirten Gültekin, “Adli tıp raporuna göre diri diri yakılıyor ama Yargıtay ‘bu canice değil’ diyor. Katili dışarı çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diye konuştu.

Kamuoyuna destek çağrısında bulunan Gültekin, şunları söyledi: “Acımı hafifletmeye çalışıyorum, yıllar sonra yeniden harlıyorlar. Bu benim çok ağrıma gidiyor. Bütün kamuoyunun desteğini bekliyorum çünkü bize zulüm yapıldı. Türkiye’de bütün kurumlar ticarethaneye dönüşmüş, adil bir yargılama yok ama sonuna kadar mücadele edeceğim. Ben bu işin peşini bırakmayacağım.”

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KARARI İSTİNAF VERMİŞTİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Aynı gün ablası ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra kaybolmuştu. Ailesi, kaybolduğunu fark edince Akyaka Jandarma Komutanlığı’na başvurmuş ve yapılan incelemelerle Gültekin’in tanıdıklarının listesi oluşturulmuştu. Ayrıca, bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri de değerlendirilmişti. Başlangıçta suçlamaları reddeden eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, daha sonra olayla ilgili delillerin ortaya çıkması üzerine, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varil içinde ormanlık alana attığını kabul etmiş ve tutuklanmıştı. Aynı dönemde, Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da telefon sinyalleriyle olay yeri ve çevresinde tespit edilince “delil karartmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Yargı sürecinde Mertcan Avcı’nın, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Gültekin’in katledilmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatına hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararı istinafa taşınmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

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KARARA TEPKİ YAĞDI

Sol Feminist Hareket: Erkek yargı iş başında! Yasaları uygulamayarak failleri cesaretlendiren AKP rejimi ‘bir kadını yakarak öldüren’ Cemal Metin Avcı’nın canavarca hislerle hareket etmediğini buyurmuş. Haksız tahrik indirimi yaptırtmayacağız, Pınar Gültekin isyanımızdır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Yargıtay’a göre bir kadını yakarak öldürmek, "canavarca hisle" değilmiş! Cevap verin: Ne tür bir tahrike karşılık olarak bir kadının yakılarak öldürülmesi meşrudur? Kadın düşmanı kararlara karşı mücadelemiz sürecek.

DEM Parti Kadın Meclisi: "Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulması, kadın cinayetlerini meşrulaştırmak ve katili aklamaktır. Meclis’te göstermelik komisyonlarla şiddet önlenemez. Bu karardan derhal dönülmeli!"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği: Adalet kadınlar söz konusu olduğunda değil, faillerin konumuna göre işliyor. Kabul etmiyoruz. Faili, onu koruyanları ve bu suça ortak olan yargı mekanizmasını teşhir etmeye devam edeceğiz. Pınar Gültekin için adalet sağlanana dek sürecin takipçisiyiz.