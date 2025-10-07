Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında karar açıklandı

28 Şubat davasında, Yargıtay’ın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar çıktı. 13 sanık hakkında, "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Davanın 5 Mayıs’taki duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Şevket Turan ve İzzettin İyigün'ün vefat ettiğini ve dosyadan düşürülmeleri gerektiğini belirterek, diğer 14 sanığın "darbe girişimine yardım" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

Duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların savunmaları alındı. Sanık Köksal Karabay, 28 Şubat soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev yapan hakim ve savcıların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ihraç edildiğini, ceza aldıklarını hatırlattı. Karabay, iddianamede haklarında hiçbir somut delil olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Metin Yaşar Yükselen, 28 Şubat davasının, bir kumpas davası olduğunu, soruşturma süreçlerindeki hakim ve savcıların FETÖ bağlantısının ortaya çıktığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Altaç Atılan da Deniz Kuvvetleri'nde, vatanına ve milletine sadakatle görev yaptığını, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda mesleğini icra ettiğini belirtti. 13 yılı aşkın süren bu davanın FETÖ kumpası olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Atılan, “Tek suçumuz asker olmaktı. Şahsıma atılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Sanık Halil Kemal Gürüz de iddianamedeki suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu öne sürdü, beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanıklar eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral Şükrü Sarıışık, Muhittin Erdal Şener ve eski YÖK Üyesi Erdoğan Öznal da haklarındaki suçlamaları reddetti, iddianamenin somut delillere dayanmadığını ileri sürerek, beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatları da iddianamede, sanıklara atılı suçlara dair somut delil bulunmadığını, 28 Şubat davası ve soruşturma evrelerinin FETÖ kumpası olduğunu öne sürerek, müvekkillerinin yaşlarının yüksek olmasının da dikkate alınmasını ve beraat kararı verilmesini talep etti.

VEFAT EDEN 3 KİŞİ DOSYADAN DÜŞÜRÜLDÜ

Sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Yargılama sürecinde vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine karar verildi. Mahkeme, diğer 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına hükmetti.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ, 16 SANIK HAKKINDAKİ HÜKMÜ BOZMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel hakkındaki hükümleri bozmuştu. Dosyalarının zamanaşımından düşürülmesine karar verilen sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın hakkındaki hükümler de bozulmuştu.