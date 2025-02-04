Yargıtay’ın ‘Pınar Gültekin’ kararına İzmir Barosu’ndan tepki: Kadın düşmanlığından başka bir şey değil

Muğla’da 2020 yılında önce boğulan ve ardından varilde diri diri yakılarak katledilen Pınar Gültekin davasında Yargıtay tarafından verilen karara tepkiler devam ediyor.

Yargıtay, geçtiğimiz günlerde Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarken İzmir Barosu, düzenlediği basın açıklamasıyla Yargıtay kararına tepki gösterdi.

İzmir Barosu adına açıklamayı, İzmir Barosu Kadın Hakları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ceren Şen okudu.

"BU KARAR, TARİHTE KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALMIŞTIR"

Gültekin cinayetinde fail Cemal Metin’e müebbet hapis cezası verilmesi sürecini hatırlatan Şen, müebbet kararının Yargıtay tarafından bozulmasını ise ‘kara leke’ olarak adlandırarak şunları söyledi:

“Muğla’da 2020 yılında üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesine ilişkin gerçekleştirilen yargılamada, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanık hakkında tasarlayarak öldürmeden hüküm kurup haksız tahrik indirimi uygulamış, sanığın 23 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş, bu başvuru sonucunda İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, bu hatalı kararı kaldırmış; tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme nedeniyle sanık hakkında müebbet hapis cezasına hükmetmiştir. Bu karar, hem toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine ilişkin yargıya düşen görevi bize bir kez daha hatırlatmış, hem de cezasızlık politikasının son bulması için umut olmuştur. Ancak bugün gelinen aşamada ne yazık ki Yargıtay 1. Ceza Dairesi usule, yasaya, ulusal ve uluslararası mevzuata tamamen aykırı bir şekilde bu kararı bozmuştur. Kadınlara yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına neden olacak bu karar, tarihte kara bir leke olarak yerini almıştır.”

"KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ŞÖYLE DURSUN, AKSİNE TEŞVİKİ SAĞLANMAKTADIR"

Kadın cinayetlerinde temel sorumlunun iktidar ve faillere yönelik cezasızlık politikası olduğunu belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, Pınar’ın kaybolduğu gün, yaşadığını ümit ederek sesine ses olmaya çalışırken Pınar, ayrımcı yargı mekanizması, yargılama sırasında sıradanlaşan mağdur suçlayıcılık ve kadın düşmanı kararlarla yeniden ve yeniden öldürülmüştür. Bugün üzgün olduğumuz kadar öfkeliyiz de. Bu öfke, sadece kadınların hayatlarını ellerinden alanlara değil, aynı zamanda cezasızlık politikaları ile bu kıyımı önleme görevleri bulunmasına rağmen devam eden ölümlerin sorumlusu olanlaradır. Ulusal ve uluslararası mevzuat gereği kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemek devletlerin sorumluluğundadır. Ancak gelinen aşamada kadınların yaşam hakkı erkekler tarafından cins kırımına varan bir şekilde ellerinden alınmaktadır. Üzerine bir de yargı eliyle adeta bir erkeklik hakkı olarak görülen haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmakta, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi şöyle dursun, aksine teşviki sağlanmaktadır.”

"PINAR GÜLTEKİN İÇİN ADALET SAĞLANANA KADAR BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Gültekin davasında verilen yeni karardan dönülmesi için İzmir Barosu olarak mücadele edeceklerini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

“Pınar Gültekin, yakılarak öldürülmüştür. Bu durum dosya içerisindeki delillerle sabittir. Bu gerçekliğe rağmen cinsiyet temelli ayrımcı bakış açısıyla, cinayetin canavarca hisle işlenmediği yönünde verilen karar, kadın düşmanlığından başka bir anlam taşımamaktadır. İzmir Barosu olarak Pınar Gültekin için adalet sağlanana kadar bu davanın takipçisi olacağımızı, erkek adaletin değil gerçek adaletin sağlanması için, erkek şiddetinin sona ermesi için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.”