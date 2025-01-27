Yargıya taşınan satış durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKP’li memur kardeşlerin 508 milyon TL'ye Mavişehir’de TOKİ’ye ait denize sıfır 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanını satın almasını yargıya taşıdı. Ankara 3. İdare Mahkemesi satış hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı, İzmir Mavişehir’de TOKİ’ye ait denize sıfır 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanının ikinci kez satışını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de dahil olduğu ihaleyi AKP’de daha önce yöneticilik yapan Niyazi Memur ve Sabri Memur kardeşlere ait Samus Turizm Organizasyon 508 milyon TL ile aldı. AKP’li kardeşlerin şirketi Samus Turizm Organizasyon AŞ’nin, ihaleden yedi gün önce 20 Kasım 2024’te kurulduğu ortaya çıktı.

Parsel ilk olarak 2020'de satışa çıkarıldığında kamuoyunda tepkilere neden olmuş ve yurttaşlar parselin satışına karşı eylemler yapmıştı.

Mahkeme kararında, “Dava konusu işlemin, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazın satışına ilişkin bir ihale olduğu ve bu ihalenin yapıldığı ve satış işlemlerinin devam ettiği göz önüne alındığında, niteliği itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte işlemlerden olduğu anlaşıldığından, Mahkememizin işbu ara kararına cevap verildikten veya ara karar süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin geçici olarak yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.