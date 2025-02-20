Yargıya taşınmıştı: İzmir’in 'zehir tesisi’ için kapasite artışı talebi

İzmir’de asbestli gemilerin çevreye ve işçi sağlığına etkileri nedeniyle tepkilere neden olan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tesis ve tesiste yapılacak kapasite işlemlerine ÇED muafiyeti tartışma konusu olmuş, geçen ay ÇED sürecinin işletilmesi için EGEÇEP, İzmir Barosu, TMMOB Mimarlar Odası, İzmir Tabip Odası ve 8 yurttaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açmıştı.

KIYI KENAR ÇİZGİSİNDEN GENİŞLETİLECEK

Tesisleri işleten firmalardan oluşan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği, Aliağa Gemi Söküm Tesisi’nin faaliyet alanının genişletilmesi ve kapasite artışı başvurusunda bulunarak ÇED sürecini başlattı.

Kapasite artışı için hazırlanan raporda, kapasite artışının deniz alanına doğru yapılacağı belirtilirken; artışın kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki kullanım alanının genişletilmesi yoluyla olacağı belirtildi.

Konuya ilişkin proje dosyasında şu ifadelere yer verildi:

“Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği üyesi olan 22 adet gemi geri dönüşüm firması tarafından planlanan alan artışı kapsamındaki işbu rapora konu faaliyetlerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak değerlendirilmesine yönelik entegre proje olarak ÇED Başvuru Dosyası hazırlanıp sunulması hususunda Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuruda bulunulmuştur.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’ne üye firmalar tarafından gemi söküm faaliyetleri mevcut durumda var olan ekipmanlar ile sürdürülmektedir. İzmir Mavi Denizcilik Gemi Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş. tarafından tesis 2024 yılında devir alındığı için yalnızca bu tesis bünyesinde bulunacak makine ekipman bedeli proje bedeline eklenmiştir. İşbu rapora konu faaliyet kapsamında, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki kullanım alanının genişletilerek alan artışı yapılması planlanmış olup bu alanda sabit bir yatırım bulunmamaktadır.”

Kapasite artışı için bölgede faaliyet gösteren 22 adet firma için toplam proje bedeli ise 70 milyon 995 bin 840 lira olarak belirlendi.