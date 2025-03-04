Yargıyı yeni düzene göre dizayn ediyor

Politika Servisi

İktidarının ömrünü uzatmak için her yolu deneyen rejim bir yanda baskı ve yargı sopasıyla yol temizliği yaparken diğer yandan da hukuk sistemini kendine göre yeniden dizayn ediyor. Peş peşe gelen yasa tasarıları ile toplumsal yaşamdan sermayeye dek her şey yeni dönemin ihtiyacına göre şekilleniyor. Son dönem dikkat çeken düzenlemeleri ve taslakları hatırlatalım.

TMSF DÜZENLEMESİ

TMSF yeni düzenleme ile önemli yetkiler aldı. Kurum, kayyum atanan şirketleri 5 yıl boyunca yönetebilecek. TMSF, Türk Ceza Kanunu ve terörün finansmanı suçlarında kuvvetli şüphe durumunda devreye girecek. Kurum, mahkemenin kayyum kararı verdiği şirketlere el koyabilecek. TMSF, bu şirketlerin genel kurul yetkilerini Türk Ticaret Kanunu’na bağlı kalmadan kullanacak. Kurum, şirketleri ticari teamüllere uygun biçimde yönetecek. TMSF, şirketlerin mali durumu ve piyasa koşullarına göre önemli kararlar alabilecek. Kurum, şirketleri kısmen veya tamamen satabilecek. Azınlık hissedarlarının onayı aranmayacak. TMSF, satışlardan elde edilen gelirle önce şirketin borçlarını ödeyecek. Kalan parayı şirketin faaliyetleri için kullanabilecek. TÜSİAD’ın hükümeti eleştiren çıkışının TMSF’nin yetkilerini artıran yasal düzenlemenin bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

İKLİM KANUNU

Uzun süredir beklenen ve TBMM’de görüşülmeye başlanan, “Türkiye’nin ilk iklim kanunu” olarak adlandırılan yasa, tepkilere yol açtı. Yaşam savunucuları, kanun teklifinin hedeflerden büyük oranda yoksun olduğunu belirterek “İklim krizinin ciddiyeti ve aciliyeti perdeleniyor. İklimi korumanın değil yok etmenin kanunu” dedi. Açıklamalarda ‘‘Şirketlerin çıkarı için hazırlanan ve iklim adaletini gözetmeyen kanun meşru değil. Ne yazık ki bu teklif, iklim krizine karşı gerçek bir mücadele aracı olmaktan çok, sermayenin çıkarlarını gözeten ve doğayı metalaştıran bir yeşil boyama örneğidir’’ vurgusu yapıldı. İklim Kanunu sadece çevreyle ilgili bir düzenleme değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve sosyal geleceğini de belirleyecek kritik bir adım. Ancak, kanun teklifi hazırlanırken bilim insanlarının ve iklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) görüşlerine başvurulmadı. Ayrıca, STK’lara teklif edilen kurul ve mekanizmalarda da yer verilmedi. Bu haliyle teklif, iklim politikasında denetim ve şeffaflık sağlamaktan uzak kalıyor.

LGBTİ+ TASLAĞI

AKP, “Aile Yılı” ilan ettiği 2025’te kadınları ve LGBTİ+’ları hedef alan düzenlemelerle saldırılarını yasalaştırmaya hazırlanıyor. İktidar, geçtiğimiz aylarda 2025’i “Aile Yılı” olarak duyurdu. Ardından kadınları eve hapsetmeye yönelik politikalar da hız kazandı. Aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar cenahı her fırsatta LGBTİ+’ları hedef aldı. Aileyi önceleyen, kadınları ve LGBT+’ları yok sayan politikalarını kurumsallaştırmayı amaçlayan saray rejiminin heybesinden bu sefer de “Türk Ceza Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif Taslağı” çıktı. Taslaktaki en büyük vurgulardan biri “biyolojik cinsiyet” ve “genel ahlak.” Taslağın yasalaşması halinde söz konusu maddeye eklenecek hüküm şöyle: “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Taslağın yasalaşması durumunda Ceza Kanunu’nun “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” bölümüne eklenecek yeni maddeye göre, izin almadan cinsiyet uyum sürecine ilişkin operasyon yapanlar üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası, yaptıranlar ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

BELEDİYELERİ KUŞATMA HAMLESİ

Kamu ihale rejimini fiilen işlemez hale getiren iktidar düzenleme yapma hazırlığında. Alımları kolaylaştıran yöntemin muhalefetin de işine yaraması iktidarı rahatsız etti, ‘‘tasarruf’’ gerekçesiyle belediyelerin eli kolu bağlanacak. BirGün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir, dikkat çektiği konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıldı: “Muhalefete geçen belediyelerin AKP’nin açtığı yoldan ilerleyerek harcama konusunda hareket serbestisi kazanması iktidarı rahatsız etti. Kendi yarattıkları canavar muhalefet belediyelerine hizmet eden bir araca dönüşünce değişiklik yapmak gündemlerine geldi. İktidar, kamu ihale sistemini yeniden düzenlerken getireceği yeni hükümler ve istisnaların bir bölümünden vazgeçerken belediyelerin elini biraz daha bağlayacak, eleştirilere karşı da “Yaptık” deme olanağına kavuşacak.”

DEZENFORMASYON HAMLESİ

Daha önce Dezenformasyon Yasası ardından Etki Ajanlığı gibi düzenlemelerle gazetecileri, basın özgürlüğünü cezalandırmayı amaçlayan iktidar “Veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturma” suçunu yarattı. “Veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi algı oluşturma” suçunun tanımlandığı teklifte bu suçu işleyenlerin 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Teklif TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülerek önceki haftalarda kabul edildi. Muhalefet ve basın örgütlerinin yoğun tepki gösterdiği düzenlemede bazı değişiklikler yapıldı ama işin aslını değiştirmedi. “Veri sızıntısı yapılmış gibi algı yaratma” suçu ile ilgili düzenleme “Veri sızıntısı olmadığı halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef almak amacıyla veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturanlara ve/veya bu içerikleri yayanlara” şeklinde değiştirildi. Teklif ayrıca görüşülmek üzere Genel Kurul’a geldi.