Yarım Altın Kaç Lira? 17 Kasım 2025 Güncel Yarım Altın Fiyatı

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde dikkatler yarım altın fiyatlarında toplandı. Hem yatırım amaçlı hem de özel günlerde hediye olarak yoğun ilgi gören yarım altının, 17 Kasım 2025 tarihindeki güncel satış rakamları merak konusu. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların “Bugün yarım altın kaç TL?” sorusuna yanıt aramasına neden oluyor.

17 KASIM 2025 GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATI

Aşağıdaki tabloda yarım altının güncel alış, satış ve değişim oranı şöyle:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Oranı Yarım Altın 17.651,92 18.093,22 -%0,65

YARIM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yarım altın bugün %0,65 oranında değer kaybederek güne düşüşle başladı. Alış fiyatı 17.651,92 TL seviyesindeyken, satış fiyatı 18.093,22 TL olarak görülüyor. Küresel altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve dolar kurundaki değişimler, yarım altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Özellikle ons altındaki geri çekilmeler, Türkiye’de TL bazında altın türlerinin tamamında düşüş eğilimine neden olurken; yarım altın da bu hareketten en çok etkilenen birimlerden biri oldu.

YARIM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Yarım altın fiyatındaki düşüşün temel nedenleri arasında küresel ekonomik gelişmeler, dolar/TL kurundaki hareketlilik ve ons altındaki zayıf seyir yer alıyor. Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda işlem gören bir emtia olduğu için, anlık değişimlere oldukça açıktır.

Fiyatları Etkileyen Unsurlar

Dolar kuru: Doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskılar.

Doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskılar. Faiz kararları: Yüksek faiz ortamı altına olan talebi zayıflatır.

Yüksek faiz ortamı altına olan talebi zayıflatır. Küresel risk algısı: Jeopolitik gerilimler altını yükseltirken, risk iştahının arttığı dönemlerde altın değer kaybedebilir.

Jeopolitik gerilimler altını yükseltirken, risk iştahının arttığı dönemlerde altın değer kaybedebilir. Arz-talep dengesi: Fiziki altına olan talep azaldığında fiyatlar düşebilir.

YARIM ALTIN KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Yarım altın, hem uzun vadeli yatırım yapmak isteyen hem de düğün, nişan ve özel törenlerde hediye almak isteyenler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Gram altına göre daha değerli bir birim olması, yatırımcılar için uzun vadede cazip bir alternatif oluşturuyor.

Bugün yarım altın kaç TL?

Yarım altının alış fiyatı 17.651,92 TL, satış fiyatı ise 18.093,22 TL’dir.

Yarım altın bugün yükseldi mi düştü mü?

Yarım altın bugün -%0,65 oranında düşüş göstermiştir.

Yarım altın fiyatları neden değişiyor?

Küresel ekonomik gelişmeler, dolar kuru, faiz kararları ve ons altın fiyatındaki hareketlilik yarım altın fiyatlarını etkiler.

Yarım altın yatırım için uygun mu?

Gönderilen veriler buna dair bilgi içermese de, yarım altın genellikle uzun vadeli yatırım ve hediye amaçlı sıkça tercih edilen bir altın türüdür.

Altın fiyatları gün içinde değişir mi?

Evet. Altın fiyatları global piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak anlık olarak değişebilir.

17 Kasım 2025 yarım altın fiyatları güne düşüşle başlarken, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi önem taşıyor. Ekonomik veriler, küresel belirsizlikler ve döviz kurlarındaki değişim yarım altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında. Güncel rakamlar, yatırım ve tasarruf kararları açısından kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.