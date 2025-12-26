Yarım Altın Kaç Lira? 26 Aralık 2025 Cuma Güncel Fiyatlar

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında yine aynı soru geliyor: Yarım altın kaç lira? Fed’in faiz indirimlerine ilişkin iyimser beklentiler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden altın alımları piyasaya yön verirken, altının ons fiyatı 4.531,1 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu ortamda yarım altının güncel alış ve satış fiyatları daha da kritik hale geldi.

26 ARALIK 2025 YARIM ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL TABLO)

Aşağıdaki tabloda yarım altının 26 Aralık 2025 itibarıyla güncel alış, satış ve değişim oranını bulabilirsiniz. Veriler saat 09:05 itibarıyla geçerlidir.

Tarih Alış Satış Değişim Saat 26 Aralık 2025 20.088,00 TL 20.605,00 TL %0,67 09:05

ALTININ ONSUNDAKİ REKOR VE YARIM ALTINA ETKİSİ

Altının ons fiyatının rekor kırması, yarım altın başta olmak üzere tüm altın türleri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Fed politikalarına dair iyimser beklentiler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebinin sürmesi yarım altın fiyatlarının yakından izlenmesini zorunlu kılıyor. Bu nedenle “Yarım altın bugün kaç TL?” sorusu hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri için büyük önem taşıyor.

Yarım Altın Piyasasında Güncel Durum

Yarım altının alış fiyatı 20.088,00 TL seviyesinde.

Satış fiyatı 20.605,00 TL olarak dikkat çekiyor.

%0,67 oranındaki değişim piyasadaki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Yarım altın kaç TL? (26 Aralık 2025)

26 Aralık 2025 itibarıyla yarım altının alış fiyatı 20.088,00 TL, satış fiyatı ise 20.605,00 TL’dir.

Yarım altın fiyatları neden değişiyor?

Fed politikalarına dair beklentiler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının altın alımları gibi küresel dinamikler yarım altın fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasındadır.

Yarım altın yatırım için tercih ediliyor mu?

Yarım altın hem yatırım hem de birikim aracı olarak Türkiye’de yoğun şekilde tercih edilmektedir. Fiyat hareketleri yakından takip edilerek karar verilmesi önerilir.

Yarım altında alış ve satış fiyatı neden farklı?

Alış ve satış arasındaki fark, piyasa koşulları ve işlem maliyetlerinden kaynaklanmaktadır ve doğal bir fiyatlama sürecidir.

26 Aralık 2025 itibarıyla yarım altın 20.088,00 TL alış ve 20.605,00 TL satış seviyeleriyle dikkat çekiyor. Altının ons fiyatında yaşanan rekorun ardından piyasalardaki hareketlilik yakından izlenirken, yarım altın yatırımcılar için önemli bir araç olmaya devam ediyor. Güncel fiyatları düzenli takip etmek daha bilinçli yatırım kararları almayı kolaylaştıracaktır.