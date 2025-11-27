Yarım Altın Kaç Lira Oldu? 27 Kasım 2025 Güncel Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın fiyatları bugün yatırımcıların ve düğün alışverişi yapacakların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Yarım altın kaç TL oldu?”, “Bugün yarım altın alış satış fiyatı ne kadar?”, “Yarım altın düşer mi, yükselir mi?” soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü yarım altının güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

27 KASIM 2025 YARIM ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL)

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim Güncelleme Yarım Altın 18.780,00 TL 18.942,00 TL -0,38% 09:47

Yarım altın bugün 18.780 TL alış, 18.942 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Düşüş eğilimi gösteren yarım altın, önceki kapanışa göre yüzde -0,38 oranında geriledi.

YARIM ALTIN NEDİR VE KAÇ GRAMDIR?

Yarım altın, kuyumcularda en sık tercih edilen yatırım ve takı altın türlerinden biridir. 22 ayar olan yarım altının gramı yaklaşık 7,00 gramdır ve iki çeyrek altın değerine eşittir.

YARIM ALTIN FİYAT TABLOSU – GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 9.398,00 9.479,00 Yarım Altın 18.780,00 18.942,00 Tam Altın 37.560,00 37.884,00

YARIM ALTIN YATIRIM İÇİN MANTIKLI MI?

Uzun vadeli yatırım düşünenler için yarım altın, çeyrek altına göre daha avantajlıdır. Çünkü hem daha az işçilik içerir hem de bozdurma sırasında değer kaybı minimumdur.

Yarım altın kaç gram?

Yarım altın ortalama 7,00 gramdır. İki çeyrek altına eşittir.

Bugün yarım altın kaç TL?

27 Kasım 2025 itibarıyla yarım altın alış fiyatı 18.780 TL, satış fiyatı 18.942 TL’dir.

Yarım altın mı, gram altın mı almak daha mantıklı?

Gram altın daha düşük işçilik içerdiği için yatırımcılar tarafından tercih edilir; ancak yarım altın uzun vadede bozdururken daha az değer kaybeder.

Yarım altın düşer mi, yükselir mi?

Piyasalardaki altın ons fiyatı, döviz kuru ve ekonomik gelişmeler yarım altın fiyatlarını etkiler. Uzmanlar kısa vadede dalgalanma olsa da uzun vadede altının yükseliş eğiliminde olduğunu belirtmektedir.

Yarım altın nereden alınır?

Yarım altın kuyumculardan, bankalardan ve online altın satış platformlarından alınabilir.

Yarım altın, hem yatırım hem de özel günlerde takı olarak tercih edilen güvenilir bir altın türüdür. 27 Kasım 2025 itibarıyla yarım altın fiyatları düşüş gösterse de uzun vadede değerini koruyan ve yatırımcısına kazandırmaya devam eden bir seçenek olarak öne çıkıyor. Güncel altın fiyatlarını takip etmek, doğru zamanda alım yapmak açısından büyük önem taşır.