YARIM ALTIN, TAM ALTIN, CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA? 1 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
Yarım altın bugün kaç TL oldu ve tam altınla arasındaki fiyat farkı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Beşli altın alış satış fiyatı nedir? Ata Altın alış satış güncel fiyatı ne oldu? 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları haberimizde.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle yarım altın ne kadar, Tam altın kaç TL ve Cumhuriyet altını fiyatı anlık gibi soruları gündemin merkezine taşıyor. Hem yatırımcıların hem de kuyumculuk sektörünün yakın takibinde olan bu değerli ürünler, düğün sezonu, birikim ve hediye amaçlı tercih ediliyor. Bu makalede, yalnızca güncel fiyatlar değil, aynı zamanda yarım altın kaç gramdır, boyutu nedir, Cumhuriyet altını kaç gram gibi en çok sorulan sorulara detaylı cevaplar sunulmaktadır.
GÜNCEL YARIM ALTIN, TAM ALTIN, CUMHURİYET ALTINI VE ZİYNET FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Güncelleme Saati
|Yarım Altın
|19.039,00
|19.213,00
|%1,29
|09:14
|Tam Altın
|37.309,45
|38.045,74
|%0,92
|12:29
|Cumhuriyet Altını
|37.961,00
|38.273,00
|%1,28
|09:14
|Ata Altın
|38.475,37
|39.446,20
|%0,92
|12:29
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|93.273,62
|94.764,23
|%0,92
|12:29
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.879,07
|192.562,79
|%0,92
|12:29
ALTIN TÜRLERİNE GÖRE GRAM BİLGİLERİ
- Yarım Altın: 3,50 gram
- Tam Altın: 7,00 gram
- Cumhuriyet Altını: 7,20 gram
- Ata Altın: 7,20 gram
ALTIN TÜRLERİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU
|Altın Türü
|Gramaj
|Satış Fiyatı (TL)
|Kullanım Alanı
|Yarım Altın
|3,50 gr
|19.213,00 TL
|Düğün, hediye, yatırım
|Tam Altın
|7,00 gr
|38.045,74 TL
|Yatırım, ziynet, hediye
|Cumhuriyet Altını
|7,20 gr
|38.273,00 TL
|Resmi darphane ürünü, yatırım
|Ata Altın
|7,20 gr
|39.446,20 TL
|Biriktirme, finansal yatırım
YARIM ALTIN BOYUTU VE ÖZELLİKLERİ
Yarım altın, 22 ayar olup yaklaşık 3,50 gram ağırlığındadır. Çapı ortalama 22 mm, kalınlığı ise 1,6 mm civarındadır. Hem kolay taşınabilir olması hem de yüksek likidite sağlaması nedeniyle yatırım amaçlı ve düğünlerde takı olarak sıkça kullanılır.
Bugün yarım altın kaç TL?
1 Aralık 2026 itibarıyla yarım altın satış fiyatı 19.213,00 TL’dir.
Tam altın ne kadar?
Tam altının satış fiyatı bugün 38.045,74 TL olarak kaydedilmiştir.
Cumhuriyet altını kaç gramdır?
Cumhuriyet altını 7,20 gramdır ve %91,6 oranında saf altın içerir.
Kulpsuz Cumhuriyet altını ile normal Cumhuriyet altını arasında fark var mı?
Fiyat farkı işçilikten kaynaklanır. Kulpsuz model yatırım amaçlı tercih edilirken, kulplu model takı olarak kullanılır.
Yatırım için en kârlı altın hangisidir?
Cumhuriyet altını ve Ata altın, düşük işçilik maliyeti nedeniyle yatırım için daha avantajlı kabul edilir.
Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını hem geleneksel hem de modern yatırımcı için güvenilir seçenekler olmaya devam ediyor. Güncel fiyatları düzenli takip ederek yatırımınızı doğru zamanda ve doğru ürünle değerlendirmeniz mümkün. Altın piyasasındaki değişimleri izlemek, finansal kararlarınızı güçlendirecektir.