YARIM ALTIN, TAM ALTIN, CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA? 1 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle yarım altın ne kadar, Tam altın kaç TL ve Cumhuriyet altını fiyatı anlık gibi soruları gündemin merkezine taşıyor. Hem yatırımcıların hem de kuyumculuk sektörünün yakın takibinde olan bu değerli ürünler, düğün sezonu, birikim ve hediye amaçlı tercih ediliyor. Bu makalede, yalnızca güncel fiyatlar değil, aynı zamanda yarım altın kaç gramdır, boyutu nedir, Cumhuriyet altını kaç gram gibi en çok sorulan sorulara detaylı cevaplar sunulmaktadır.

GÜNCEL YARIM ALTIN, TAM ALTIN, CUMHURİYET ALTINI VE ZİYNET FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Güncelleme Saati Yarım Altın 19.039,00 19.213,00 %1,29 09:14 Tam Altın 37.309,45 38.045,74 %0,92 12:29 Cumhuriyet Altını 37.961,00 38.273,00 %1,28 09:14 Ata Altın 38.475,37 39.446,20 %0,92 12:29 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.273,62 94.764,23 %0,92 12:29 Kapalıçarşı Beşli Altın 188.879,07 192.562,79 %0,92 12:29

ALTIN TÜRLERİNE GÖRE GRAM BİLGİLERİ

Yarım Altın: 3,50 gram

3,50 gram Tam Altın: 7,00 gram

7,00 gram Cumhuriyet Altını: 7,20 gram

7,20 gram Ata Altın: 7,20 gram

ALTIN TÜRLERİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU

Altın Türü Gramaj Satış Fiyatı (TL) Kullanım Alanı Yarım Altın 3,50 gr 19.213,00 TL Düğün, hediye, yatırım Tam Altın 7,00 gr 38.045,74 TL Yatırım, ziynet, hediye Cumhuriyet Altını 7,20 gr 38.273,00 TL Resmi darphane ürünü, yatırım Ata Altın 7,20 gr 39.446,20 TL Biriktirme, finansal yatırım

YARIM ALTIN BOYUTU VE ÖZELLİKLERİ

Yarım altın, 22 ayar olup yaklaşık 3,50 gram ağırlığındadır. Çapı ortalama 22 mm, kalınlığı ise 1,6 mm civarındadır. Hem kolay taşınabilir olması hem de yüksek likidite sağlaması nedeniyle yatırım amaçlı ve düğünlerde takı olarak sıkça kullanılır.

Bugün yarım altın kaç TL?

1 Aralık 2026 itibarıyla yarım altın satış fiyatı 19.213,00 TL’dir.

Tam altın ne kadar?

Tam altının satış fiyatı bugün 38.045,74 TL olarak kaydedilmiştir.

Cumhuriyet altını kaç gramdır?

Cumhuriyet altını 7,20 gramdır ve %91,6 oranında saf altın içerir.

Kulpsuz Cumhuriyet altını ile normal Cumhuriyet altını arasında fark var mı?

Fiyat farkı işçilikten kaynaklanır. Kulpsuz model yatırım amaçlı tercih edilirken, kulplu model takı olarak kullanılır.

Yatırım için en kârlı altın hangisidir?

Cumhuriyet altını ve Ata altın, düşük işçilik maliyeti nedeniyle yatırım için daha avantajlı kabul edilir.

Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını hem geleneksel hem de modern yatırımcı için güvenilir seçenekler olmaya devam ediyor. Güncel fiyatları düzenli takip ederek yatırımınızı doğru zamanda ve doğru ürünle değerlendirmeniz mümkün. Altın piyasasındaki değişimleri izlemek, finansal kararlarınızı güçlendirecektir.