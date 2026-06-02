Yarım asır hapis yattı: Rekor tazminat kazandı

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük adalet skandallarından biri tazminat kararıyla sonuçlandı. İşlemediği bir cinayet yüzünden ömrünün 49 yılını parmaklıklar ardında geçiren ve 2 yılı idam hücrelerinde geçiren Glynn Simmons, hukuk mücadelesini kazanarak milyonlarca dolarlık tazminata hak kazandı.

1974 yılında Oklahoma eyaletinde işlenen bir cinayetin faili olduğu iddiasıyla tutuklanan ve tam yarım asır boyunca zindanda tutulan Glynn Simmons, 2023 yılında suçsuzluğunun kanıtlanmasının ardından başlattığı hukuk savaşını kazandı.

ABD tarihinin "haksız yere en uzun süre hapsedilen kişisi" unvanıyla kayıtlara geçen Simmons, özgürlüğüne kavuştuktan sonra açtığı sivil haklar davasında milyon dolarlık bir tazminat elde etti.

İKİ YIL ÖLÜM HÜCRESİNDEYDİ

Yarım asır süren bu trajedinin başlangıcı, 1974 yılında Edmond şehrindeki bir içki dükkanında gerçekleşen silahlı soyguna dayanıyor. Mağaza görevlisi olan 30 yaşındaki Carolyn Sue Rogers’ın başından vurularak öldürüldüğü olayda, saldırıdan sağ kurtulan 18 yaşındaki bir müşterinin çelişkili ifadeleri, Glynn Simmons’ın hayatını karartmaya yetti. Olay anında cinayetin işlendiği yerden yaklaşık 1126 kilometre (700 mil) uzakta, Louisiana'da ailesiyle tatil yaptığını çok sayıda şahitle kanıtlamaya çalışan Simmons'ın ifadeleri mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmadı.

O dönem yürütülen soruşturmada, sanığı suça bağlayan tek bir parmak izi, DNA örneği ya da balistik eşleşme gibi somut fiziksel kanıt bulunmamasına rağmen, görgü tanığının yönlendirmeli teşhisiyle Simmons suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrilen Simmons, ömrünün iki yılını ise infaz edilmeyi beklediği ölüm hücresinde geçirdi.

REKOR TAZMİNAT

Özgürlüğüne kavuştuğunda 70 yaşına merdiven dayamış olan Simmons'a, Oklahoma eyaleti tarafından başlangıçta 49 yıllık kayıp için sadece 175 bin dolarlık bir ödeme yapıldı. Bu durumu adaletin bir başka boyutta hiçe sayılması olarak gören Simmons, Edmond Şehri’ne ve davada usulsüzlük yapan merhum dedektifin varislerine karşı sivil haklar davası açtı. Yürütülen müzakerelerin ardından Edmond Şehir Konseyi, 2024 yılında Simmons'a 7,15 milyon dolar (yaklaşık 330 milyon TL) ek uzlaşma tazminatı ödenmesini oy birliğiyle kabul etti.