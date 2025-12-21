Yarım asır sonra aynı türkü: "Şişli Meydanı’nda Üç Kız" dostlarıyla söylendi

HABER MERKEZİ

“Şişli Meydanı’nda üç kız, biri çiğdem biri nergis, vuruldular güpegündüz, sorarlar bir gün sorarlar…”Halk müziğinin usta ismi Ruhi Su’nun, 28 Nisan 1977’de İstanbul Şişli Çağlayan’da Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu’ndan çıkan üç kadın öğrencinin vurulmasının ardından yazdığı “Şişli Meydanı’nda Üç Kız” adlı eser, aradan geçen yarım asrın ardından bir kez daha dostlarının sesiyle yankılandı.

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Ruhi Su’nun ölümünün 40. yılı dolayısıyla geçen günlerde düzenlenen anma konserinde, türküye konu olan ve yaşamını yitiren üç kadından biri olan 70 yaşındaki Çiğdem Yıldır’ın Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu’ndan arkadaşları, Ruhi Su Dostlar Korosu’yla birlikte sahne aldı. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin “Su’yun İzinde Yarım Asır” sloganıyla düzenlediği gecede, dönemin tanıklarından Şükran İçler yaşadıklarını anlattı. İçler, “Önce Şişli’yi yaşadım. Çiğdem’in ilk kurşunu aldıktan sonra dirseklerinin üstünde sürünerek ateş çemberinin içine girişi, ardından 1 Mayıs’ta hastanedeki koşuşturmalar… Hepsi gözümün önünden birer birer geçti” dedi. Ruhi Su anma konserinin sonunda, Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu’ndan Çiğdem Yıldır’ın arkadaşları adına Şükran İçler, Ruhi Su Dostlar Korosu’na plaket verdi. İçler, “Bu plaketi size arkadaşım Çiğdem ve özgürlük mücadelesi yolunda yitirdiğimiz kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz adına takdim ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anmanın sonunda “Şişli Meydanı’nda Üç Kız” türküsü, Ruhi Su Dostlar Korosu, Şükran İşler, Mehlika Durgun ve Çiğdem Yıldır’ın arkadaşları tarafından hep birlikte söylendi. Yarım asır önce susturulmak istenen sesler, bu kez türküyle yeniden hayat buldu.