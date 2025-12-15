Yarım asırlık tarih yol gösteriyor

Haber Merkezi

Ankara’daki MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik Dergisi’nin 50’nci yılında Onurla 50 Yıl Dev-Genç etkinliği düzenlendi.

Kuşaktan kuşağa Dev-Gençlilerin konuştuğu etkinlikte kronolojik olarak 1965-1971, 1975-1980, 1985-1990, 90’lardan AKP’li yıllara ve 19 Mart ve sonrasından konuşmacılar yer aldı.

YENİ KOŞULLARA UYGUN YENİLENME

Paneldeki konuşmacılar arasında Türkiye devrimci mücadelesinin önemli isimlerinden Oğuzhan Müftüoğlu ve Bülent Forta da bulundu. Oğuzhan Müftüoğlu özetle şunları söyledi: “1965 Kıbrıs krizi ile Türkiye’de geniş kesimler ABD’yi sorgulamaya başladı ve bu sayede Türkiye’de batıya kıyasla daha antiemperyalist yanları ağır basan bir 68 hareketi kuruldu. MDD-SD ayrışması içerisinden Dev Genç fikri doğdu. Vietnam’ı, Latin Amerika devrimlerini, Küba Devrimi’ni savunan, Türkiye’nin de kendi koşullarında devrimini savunan bu hareket, nihayetinde Kızıldere ile sonuçlandı. Ben yakalanana kadar onlarla beraberdim, Dev Genç yöneticisiydim. 1974’te hapishaneden çıktıktan sonra hayatta kalan tüm eski arkadaşların yön değiştirdiğini, fikir değiştirdiğini gördüm, Maoculuk, Arnavutçuluk gibi… Biz üniversitelerdeki yeni genç arkadaşlarla geleneği reddetmeyen, üzerine bir şeyler koymaya çalışan bir harekete giriştik. 1975’te Devrimci Gençlik Dergisi böyle kuruldu, yeni koşullara uygun biçimde yenilenen bir devrimci hareket olarak."

Etkinlikte Oğuzhan Müftüoğlu ve Bülent Forta da yer aldı.

Panelde konuşan bir diğer isim Bülent Forta şunları söyledi: “Biz Denizlerin, Mahirlerin yaptıklarından etkilenerek, onlardan öğrenerek devrimci olduk. Daha dün gibi Kumrular Sokak’ta dergiyi kurduğumuz zamanlar. Bir yandan da 100 yıldır sürüyor gibi, burada 5 kuşaktan Devrimci Genç var, bunu kuşaktan kuşağa sürdürebilmek önemli olan. Kalabalık olduğumuz kadar yalnızız da, bugün Behçet Dinlerer’i kaybettiğimiz gün, en iyi arkadaşlarımı 12 Eylül’de kaybettim, Necdet Erdoğan Bozkurt, Behçet, Aydın Erol. Ancak bir duygusallıkla değil, bir fikir için öldüler, biz eksikliklerinde yalnız da olsak yaşamlarını verdikleri fikri yeni kuşaklarla yaşatmaya çalışıyoruz hâlâ..."

90’lar Devrimci Gençlik oturumunda ise Şener Bayar ve Mutlu Arslan söz aldı. Şener Bayar "12 Eylül YÖK’ü yarattı. Biz onunla mücadele ettik. Okuldan atıldığı için intihar eden arkadaşlarımız oldu. Hepimiz aynı düşün peşinde koşan, aynı imkansızı gerçek kılmaya çalışan arkadaşlarız" dedi.

Mutlu Arslan ise "Biz ÖDP’yi kurarken hiçbir gençlik örgütümüz olmadan yola çıktık. Devrimci Gençlik siyasetini egemen haline getirmek için çalıştık, gençliğin bağımsız siyasetini yaratmak için mahallelerde, üniversitelerde mücadele ettik. Ortaya çıkan liberal, sağ eğilimlerle sürdürdüğümüz kavga en yorucusuydu" ifadelerini kullandı.

GENÇLİK MUHALEFETİ

Etkinlikte faaliyet yürüttüğü yıllarda adından sık sık söz ettiren Gençlik Muhalefeti ve Gezi Direnişi’ne dair Göksu Cengiz, Sami Can Gökoğlu, Levent Hekim, Mert Yedek ve Kemal Koç söz aldı. Göksu Cengiz “Bizi bugüne getiren mücadeleyi ayakta tutan, Devrimci Gençlik fikriyle verdiğimiz kavgaydı. Bugün isyan devrim özgürlük sloganını yeniden sokaklara çıkaran bu fikirde inattı. Gezi’de ayağa kalkacağımız kimse tarafından beklenmiyordu. Bu hikaye "Hayır tarihin sonu gelmedi, tek yol devrim fikri ayaktadır" dememizle başladı.

Sami Can Gökoğlu: "Bir düşümüz vardı ve biz o düşü büyütmek için bir yolun yolcusu olduk. Liselerde forum yaparak başladığımız yol bugün Dil Tarih’te faşistlerle kavga eden, 19 Mart’ta barikatları yıkan sol gence çıktı" dedi.

Gençlik Muhalefeti kurucularından Levent Hekim: Bizim ÖDP’yi aşan bir ufkumuz vardı. Bu ufka uygun bir politik hat yürütmek istedik. Devrimci Gençlik bir siyaset tarzıdır. Aşağıdan yukarıya forumlarla örgütlenen, daha birbirini yeni tanıyan bir avuç arkadaştık. Birikerek Gençlik Muhalefeti’ni oluşturduk.

Kemal Koç: Devrimci mücadele bizim için bağlılık ve yürek demektir. Bu yürek Tekel Direnişi’nde işçilerin sobasının, Gezi’deki barikat ateşinin dumanıdır. Şimdi bu meşaleyi SOL Genç taşıyacak.

SOL GENÇ KÜRSÜDE

19 Mart’tan bu yana sokaklarda, üniversitelerde direnen SOL Genç adına Kağan Çağlar ve Ezel Budak söz aldı. Konuşmalar kısaca şöyle.

Sol Genç’ten Kağan Çağlar: Yolumuzu çizen dün de burada, bizi aydınlığa çıkaracak aydınlığımız da. Kuşaklar değişse de hepimizin düşlerinde başka bir dünya var, Egenin köylerinde, Karadeniz’in dağlarında. 19 Mart’ta kampüslerden sokaklara akarak gösterdik bunu.

Sol Genç’ten Ezel Budak: Ne bu rejim ne de sermaye sistemi bize bir gelecek sunamaz. Üniversiteleri işgal edenler bu zihniyetin temsilcisidir. Biz biliyoruz ki kurtuluş halktadır. 19 Mart gençliği bu onura sahip çıkmak için sokakta. Korku eşiği aşıldıktan sonra gençliği kimse tutamaz. Beyazıt’ta yıkılan barikatlarda da gördük ki bu gençlik durdurulamaz. Birleşik muhalefeti arkadaşlığımızı büyütmek olarak görüyoruz. Hacettepe’de tüm baskı, saldırı ve sindirme çabalarına rağmen geri adım atmadık. Devrimci Gençlik ruhu yaşıyor ve bu topraklara yayılıyor. Ayak izlerimiz silinse de açtığımız yol duracak.