Yarım balık talep edip ‘levreği ikiye böl’ diyorlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde balık satan esnaf Mehmet Kutur, vatandaşların yarım balık istediğini ifade etti.

Mehmet Kutur şöyle konuştu:

"Yıllardır ben bu işi yapıyorum, esnafım. Balık ve et üzerine çalışıyoruz. Vatandaşın alım gücü zayıf, alamıyor. Adam geliyor bana bir tane balık almak istiyor, fiyatını soruyor. Levrek 450 lira bana diyor ki ‘yarım olmaz mı?’ Bir levreği ikiye bölmek istiyor. Hatta kuyruk tarafından istiyor kafa tarafından istemiyor, o şekilde. Hamsinin kilosu 150 lira adam geliyor 10-15 tane hamsi istiyor benden. Yani genelde emekliler bu şekilde oluyor. İnsanların alım gücü çok zayıf. Biz de esnaf olarak çok sıkıntılar çekiyoruz. Geçen sene ciğerin kilosu 250 liraydı bu sene 500 lira. İnsanların alım gücü, yemek gücü yok. Adam diyor ki bana ‘iki tane şiş ciğer at.’ Zaten ciğer çok küçük bir şey olduğu için bu şekilde oluyor. Biz de zor durumdayız vatandaş da zor durumda. Biz de 250 liraya veriyoruz bir buçuk porsiyon olarak."