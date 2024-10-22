Yarım kalan hayaller 50 yıl sonra ses oldu

Oktay EVSEN

12 Eylül Askeri Darbesi sonrası kapatılan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’ne (TODAİE) bağlı Sevk ve İdare Yüksek Okulu (SİYO), 50. kuruluş yıl dönümünü "SİYO ile Gelen Kültür" belgeseliyle kutluyor. Eski SİYO öğrencisi ve TRT yönetmeni Ayhan Özvatan tarafından hazırlanan ‘SİYO ile Gelen Kültür' belgeseli, 2 Kasım Cumartesi günü Ankara Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 14.00-18.00 saatleri arasında izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, 1974 yılında kurulan SİYO’nun eğitim hayatı, kapatılışı ve mezunlarının yaşamlarına odaklanıyor. Kapatılmadan önceki dönemde okulun öğretim kadrosunda yer alan Nermin Abadan Unat, Mümtaz Soysal ve Cahit Talas gibi önemli isimler belgeselde anılıyor. Mezunların yaşam hikayeleri ve okulun geleceğe dair umutları, belgeselin temel taşlarını oluşturuyor.

74 dakikalık belgeselin metin yazarlığı ve yönetmenliğini üstlenen Özvatan, müzikleri Derya Türkan (kemençe), Canberk Ulaş (duduk) ve Ankara Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç tarafından gerçekleştirildi. Belgeselin seslendirmesini Mazlum Kiper yaparken, kurgusunu TRT kurgu şeflerinden Yusuf Şen üstlendi.

Belgeselin hazırlık sürecinde, Özvatan, SİYO’nun kuruluş amacını ve darbe dönemindeki kapatılma sürecini de vurguluyor:

“Bizler, Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen ve geleceğe umutla bakan gençlerdik. Ortak bir ülküye sahip olmak, ülkemizin daha demokratik ve çağdaş bir konumda olmasını istemek için bir araya geldik. Ancak 12 Eylül darbesiyle eğitim hayatımız yarım kaldı. SİYO, 1982 yılında kapatıldığında geriye sadece umutlar ve farklı alanlarda çalışan 1230 mezun kaldı."

Özvatan, mezunların bu belgesel aracılığıyla geçmişlerine tanıklık edeceklerini ve birlikte kurdukları dostlukları yeniden yaşatacaklarını belirtiyor, "Bu belgesel, 50 yıllık dostluğumuza ve mücadele ruhumuza tanıklık ediyor" diyor.

"SİYO ile Gelen Kültür," geçmişle yüzleşmek ve SİYO’nun bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Belgeselin gösterimiyle, 50 yıl önceki hayallerin yeniden hatırlanması ve kutlanması hedefleniyor.