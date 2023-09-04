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Yarım kilodan fazla metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 17:02
  • Giriş: 04.09.2023 17:02
  • Güncelleme: 04.09.2023 17:02
Kaynak: İHA
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Yarım kilodan fazla metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otomobildeki çanta içinde 511,41 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; E.B. (27) ve B.S. (25) isimli şahıslara ait çanta içerisinde; 511,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

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