Yarım kilodan fazla metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otomobildeki çanta içinde 511,41 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; E.B. (27) ve B.S. (25) isimli şahıslara ait çanta içerisinde; 511,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.