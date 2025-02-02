Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çift, 1 gün arayla hayatını kaybetti
Bursa’da 59 yaşındaki Yaşar Cengiz ile 56 yaşındaki Nursel Cengiz, yarım saat arayla kalp krizi geçirmelerinin ardından, tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yarım saat arayla kalp krizi geçiren Yaşar Cengiz (59) ile eşi Nursel Cengiz (56), tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla hayatını kaybetti.
İnegöl’de yaşayan Yaşar Cengiz, 18 Ocak’ta kalp krizi geçirdi. Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil Servis’te bekleyen Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı.
Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti.
Yaşar Cengiz'in cenazesi 31 Ocak’ta Turgutalp Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Aynı gün Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda eşinin mezarının yanına defnedildi.