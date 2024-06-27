Yarımada’ya kaçak otel

Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği, ülkenin simgelerinden olan tarihi yarımadanın ortasına kaçak otel inşa edildi. İki kez mühürlenen inşaat buna rağmen tamamlandı.

İstanbul’un kalbi olan, tarih yarımadanın da bağlı olduğu Fatih ilçesine kaçak otel inşa edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 9 Kasım 2020 tarihli yazısına göre, Kemalpaşa Mahallesi Ağa Yokuşu Sokak’ta bulunan ve daha önce otel olarak kullanılan bir bina yıkıldı. Ardından da yıkılan binanın yerine Vahit Aslan tarafından belediyeden inşaat izni, yıkım ve inşaat ruhsatı alınmadan yeni bir bina inşaatına başlandı.

Şikâyet üzerine AKP’li Fatih Belediyesi inşaatı, yapı tatil tutanağı düzenleyerek mühürledi. Belediyenin tutanağına göre, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içinde kalan yeni binanın inşaatı, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 6 normal kat olarak planlandı.

İKİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Binanın otel olarak kullanılacağının da belirtildiği tutanakta, inşaatın hiçbir statik hesabının olmadığının ve kaçak olduğunun altı çizildi. Ancak 18 Ağustos 2021 tarihinde belediyenin mührüne ve inşaatı durdurmasına rağmen inşaatın devam ettiği belirlendi. Belediye “Mührün bozulduğuna” dair tutanak tutarak inşaatı yeniden mühürledi.

Daha sonra kaçak ve ruhsatsız binaya ilişkin yıkım kararı alınması için dosya Belediye Encümeni’ne yollandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ise inşaat sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de devreye girerek, AKP’li ilçe belediyesinin yıkım işlemlerini ivedilikle gerçekleştirmesini istedi. Ancak tüm bunlara rağmen inşaat tamamlanma aşamasına geldi. Bölge sakinleri, AKP’li Fatih Belediyesi’nin otel olarak işletmeye açılması beklenen binayı yıkmayarak tamamlanmasına göz yumduğunu iddia ediyor.

BELEDİYE DOĞRULADI

AKP’li Fatih Belediyesi’nden BirGün’e yapılan açıklamada ise ‘‘Bu alana dair yıllardır mahkeme sürece devam ediyor. Yıkım bizim ekip, ekipman kapasitemizi aştığından İBB ile görüşerek kendilerinden yardım istedik. Ruhsatsız, kaçak otelin yıkım işlemi gerçekleştirilecek’’ denildi.