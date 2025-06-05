Yarımca köyü yabancı otlardan temizleniyor

Emirdağ ilçesine bağlı Yarımca köyü içinde bulunan yabancı otlar, Köy Muhtarlığı tarafından temizleniyor.

Muhtar Ali Ün, büyüyen yabancı otların köyün fiziki görünüşünü olumsuz etkilediğini anlattı. Önlem olarak ilk önce köy içinde bulunan parktaki otları biçtirerek temizlettirdiğini söyleyen Ün, "Sonra bir görevli arkadaşımızı kabristandaki otları temizlettirmek için görevlendirdim ve kabristandaki büyümüş yabancı otlar biçtirerek temizleniyor. Bayram için kabristana gelen vatandaşlarımız, yakınlarını kabristanda ziyaret ederek dualarını edeceklerdir. Diğer görevli arkadaşımız da caminin bahçesindeki yabancı otları temizledi. Daha sonra köyün içindeki yabancı otlarda sıra ile biçilerek temizleniyor. Köyümüz içindeki yabancı otların temizlenmesi bittikten sonra köyümüzün fiziki özelliği daha da güzelleşecektir’’ dedi.