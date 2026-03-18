Yarın (19 Mart 2026 Perşembe) bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar saat kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde aynı soru var: “Yarın bankalar açık mı?” 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Para yatırma, çekme ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için detaylar büyük önem taşıyor. İşte bankaların arefe günü çalışma durumu ve saat bilgileri…

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan Bayramı arefesi olduğu için bankalar açık olacak. Ancak arefe günü resmi olarak yarım gün tatil kabul edildiğinden, bankalar normal çalışma saatlerinden daha kısa süre hizmet verecek.

BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü bankalar yalnızca öğle saatine kadar hizmet verecek. Bu nedenle vatandaşların işlemlerini saat 12.00’ye kadar tamamlaması gerekiyor.

Özellikle yoğunluk yaşanmaması için sabah saatlerinde işlem yapılması öneriliyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince bankalar kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında şubeler hizmet vermeyecek.

Dijital İşlemler Devam Edecek mi?

Bankalar kapalı olsa da vatandaşlar Havale ve FAST gibi dijital bankacılık işlemlerini yapmaya devam edebilecek.

AREFE GÜNÜ BANKA İŞLEMLERİ İÇİN ÖNERİLER

Arefe günü kısa çalışma saatleri nedeniyle işlemlerin son ana bırakılmaması büyük önem taşıyor. Özellikle yoğunluk yaşanabilecek saatler göz önünde bulundurularak planlama yapılması gerekiyor.

19 Mart 2026 arefe günü bankalar açık olsa da yarım gün hizmet verecek. Bu nedenle bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların saat 12.00’ye kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bayram süresince şubeler kapalı olacak ancak dijital işlemler kesintisiz devam edecek.