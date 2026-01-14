Yarın başlıyor: Kredi kartlarında şifresiz işlem limiti güncellendi

Türkiye’de temassız kart kullanımı her geçen gün artarken, şifresiz ödeme limiti de güncellendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği resmi yazıyla, 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şifresiz temassız ödeme limitinin yükseltildiğini duyurdu.

Bu yeni limit, 1 Temmuz 2024'te yapılan önceki artıştan yaklaşık 1,5 yıl sonra hayata geçirilmiş oldu. Şifresiz işlem limiti, artık POS cihazlarında tek dokunuşla 2.500 TL’ye kadar ödeme yapılmasına olanak tanıyor.

Türkiye bu limit artışıyla birçok Avrupa ülkesinin önüne geçti. Örneğin İngiltere’de şifresiz temassız ödeme limiti 100 sterlin iken, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde bu limit 50 euro seviyesinde tutuluyor. ABD’de ise bu konuda sabit bir üst sınır bulunmuyor; her banka kendi politikasını uyguluyor.