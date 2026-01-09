Yarın Büyük Kadın Mitingi’nde buluşuyoruz: Dünyayı yerinden oynatacağız

Ülkede kadınların haklarına yönelik saldırılar her geçen gün biraz daha hız kazanıyor. Siyasal İslamcı rejim, nafaka hakkından Medeni Kanun’a kadar kadınların eşit yurttaşlık hakkının temeli olan tüm kazanımlarını ellerinden almak istiyor. Kadın cinayetleri artıyor, kadına yönelik şiddet cezasızlıkla ödüllendiriliyor. İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden iktidar 6284 sayılı yasayı da etkin uygulamıyor. Kadınlara durmadan “yerlerini bilmeleri” öğütleniyor. Aileden başka hayat yok deniyor… Kadınlar şiddet dolu aileler içinde ise yoksulluğa mahkûm ediliyor. Ama kadınlar artık yeter diyor.

Yarın 34 demokratik kitle örgütü ve meslek odasının oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri, tüm bu eşitsizliklere, sistematik olarak kadınların yok sayılmasına ve haklarının tarumar edilmesine karşı 12.00’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda Büyük Kadın Mitingi düzenleyerek bu gerici iktidara karşı isyanın sesini yükseltecek. Bu isyan sadece bir itiraz değil, umudun tazelenmesi ve kadın hareketinin gücünü yeniden meydanlarda haykırması anlamına geliyor. Kadın örgütleri yarın tüm kadınları Ankara Tandoğan Meydanı’na çağırıyor.

∗∗∗

GENİŞ BİR İTTİFAKLA BU REJİMİ DURDURABİLİRİZ

Elif TOPKAYA SEVİNÇ - Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüsü

Kadın örgütleri olarak yarın düzenlenecek Kadın Mitingi’nde yer alıyoruz; çünkü bugün kadınların yaşam hakkı, kazanılmış hakları ve özgürlükleri doğrudan hedef altında. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ardından artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı, 6284 sayılı yasanın etkili uygulanmaması, laikliğin aşındırılmasına yönelik girişimler, kadın yoksulluğunu derinleştiren ekonomi politikaları ve varoluşumuzu yok sayan ayrımcı aile politikaları karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Bu miting, kadınların kendi hayatlarına, haklarına ve geleceklerine dair birlikte söz söyleme iradesinin güçlü bir ifadesidir

Elif TOPKAYA SEVİNÇ

∗∗∗

BİRBİRİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE MÜCADELE EDİYORUZ

Zeynep ŞATIR - Sol Feminist Hareket Üyesi

Tek adam rejimi yaşam haklarımızı hedef alan politikalarını sürdürüyor. Bu rejim eliyle kadınlar ve LGBTİ+lar için ülkemiz yaşanılamaz bir hale getiriliyor. İktidarın gerici politikalarıyla kadınlar hayatın her alanında ikincil bırakılmaya çalışılıyor.

rakılmaya çalışılıyor. Sol Feminist hareket olarak uzun zamandır durgun olan feminist hareketin yeniden ateşlenmesini sağlayacak ve birleşik kadın hareketi fikrini büyütecek olan 10 Ocak Büyük Kadın Mitingi’ne çağrı yapıyoruz. Laiklik, eşitlik, şiddetsiz ve sömürüsüz bir yaşam, güvenli ve güvenceli çalışma koşulları, laik ve bilimsel eğitimi kazanabilmek için buluşalım. Ankara Tandoğan meydanını bu rejimin karşısındaki tüm kadın ve LGBTİ+’larla dolduralım. Taleplerimizi bir gün boyunca haykıralım. Bizden çalınan hayatlarımızı, özgürlük talebimizi dile getirelim.

DİRENMEYİ İYİ BİLİRİZ

Tek adamın yok saydığı çok büyük bir gerçeklik var ki; bizler direnmeyi, mücadele etmeyi hayatta var olduğumuz ilk günlerden biliriz. Tüm “sen yapamazsın, bilmezsinlere” karşı inatla, en iyisini ve en güzelini yaratıyoruz. Birbirimizden aldığımız güçle, kızkardeşliğimizle ayakta kalıyoruz. Hayatın her alanında sağladığımız dayanışmamızla yaşanılabilir dünyamızı yaratıyoruz. Şimdiyse direnişin en güzelini 8 Mart’lardaki, 25 Kasımlar’daki gibi 10 Ocak’ta Ankara’da yaratacağız.

Zeynep ŞATIR

∗∗∗

KADIN DAYANIŞMASI VE SES YÜKSELTME EYLEMİ OLACAK

Canan GÜLLÜ - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Kurtuluş ve Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesine emek vermiş kadınların bir halkası olarak bu çağrıyı yapıyoruz. 10 Ocak 2026 yılların üst üste birikmiş sorunlarını bu ülkede tüm kadınlar adına dile getirme, dayanışma ve haksızlıklara karşı ses yükseltme eylemidir. Bu ülkenin Anayasası’na göre eşit vatandaşları olan kadınların yaşam haklarının dahi güvencesiz oluşuna karşı bir haykırış olacak.

YAŞAMAK İSTİYORUZ

Biz kadınlar katledilmek istemiyoruz, güvenceli iş istiyoruz. Erken yaşta ve zorla evlendirilmek istemiyoruz, eğitime erişmek istiyoruz. Aile politikalarına hapsedilerek biat etmek istemiyoruz, eşitlik istiyoruz. Kısaca yaşamak istiyoruz. Tüm kadınları Anayasa’dan kaynaklanan protesto hakkı için yasal izni alınmış bu mitinge bekliyoruz.

Canan GÜLLÜ

∗∗∗

HİÇBİR İKTİDAR KADINLARDAN GÜÇLÜ DEĞİL

Ürün GÜNER - Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Kadınların yaşam hakkı bu ülkede siyasal tercihlerin konusu hâline getirilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararıyla şiddet meşrulaştırılmış, 6284 sayılı yasa fiilen uygulanmaz hâle getirilmiş, kadın cinayetleri her gün artarken sorumlular cezasızlıkla korunmuştur. 10 Ocak’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte bu politikalara karşı itirazımızı büyütüyoruz. Kadınların yaşam sevincinin, hayallerinin ve geleceğinin gasp edilmesine; kadın cinayetlerinin istatistiklere indirgenmesine; genç kadınlara “bu ülkede yeriniz yok” mesajının verilmesine boyun eğmiyoruz.

CESARETLERİ MİRAS

Bu ülkede 12 Eylül darbesi sonrasında sokağa çıkan ilk örgütlü itiraz kadınlardan yükselmiştir. 1987’de Dayağa Hayır” diyerek sokaklara çıkan, 1997’de “Ne şeriat ne tank” diye haykıran kadınların tarihsel cesareti bugün de bizimledir. Tandoğan’da kuşaklar arası dayanışmayla, laikliği, eşit yurttaşlığı, kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkını savunacağız. Bu miting bir çağrı değil, bir uyarıdır: Kadınların haklarını pazarlık konusu yapamazsınız. Yıl boyunca sokaklarda, meydanlarda, hayatın her alanında geniş kitlelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz: Hiçbir iktidar, kadınların örgütlü mücadelesinden güçlü değildir.