Yarın Çağlayan'da ifade verecek olan İmamoğlu: "Hadi oradan!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yeni açılan casusluk soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

İmamoğlu, bu gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından mesaj gönderdi.

Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı ve çağrı yaptı:

"Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!

Ben Ekrem İmamoğlu! Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu. Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem.

Yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim."