Yarın Okullar Tatil mi? 9 Ocak Cuma Kar Tatili İlan Edilen İl ve İlçeler

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün çok sayıda il için yaptığı uyarılar, 9 Ocak Cuma okullar tatil mi sorusunu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Peki, kar ve sağanak yağış nedeniyle eğitim-öğretime ara verilecek mi?

9 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için şu ana kadar valilikler tarafından alınmış resmi bir kar tatili kararı bulunmuyor.

Ancak hava koşullarının seyrine göre il ve ilçe bazlı yeni kararların gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklamalar geldikçe, 9 Ocak Cuma kar tatili ilan edilen il ve ilçeler listesi güncellenecek.

METEOROLOJİ’DEN 63 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde 63 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı yapıldı.

Uyarı kapsamında özellikle sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken, İstanbul ve Ankara da risk altındaki iller arasında yer alıyor.

Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller

Afyonkarahisar

Ankara

Artvin

Balıkesir

Bingöl

Bolu

Bursa

Denizli

Edirne

Erzurum

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Bitlis

Burdur

Çanakkale

Diyarbakır

Erzincan

Giresun

Gümüşhane

Muğla

Nevşehir

Ordu

Sakarya

Siirt

Isparta

İzmir

Kastamonu

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Sivas

Hakkari

İstanbul

Kars

Kayseri

Kırşehir

Aksaray

Karaman

Batman

Bartın

Iğdır

Düzce

Tunceli

Van

Konya

Manisa

Muş

Niğde

Rize

Zonguldak

Bayburt

Kırıkkale

Şırnak

Ardahan

Yalova

KAR TATİLİ KARARI NASIL ALINIYOR?

Kar tatili ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine, ilgili ilin Valiliği karar veriyor.

Kararlar; hava durumu raporları, ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrenci güvenliği dikkate alınarak alınıyor.

9 OCAK CUMA OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Mevcut bilgilere göre 9 Ocak Cuma günü okullar açık durumda. Ancak meteorolojik şartların ağırlaşması halinde, gün içerisinde yeni tatil kararlarının açıklanması ihtimali bulunuyor.

Yarın okullar tatil mi?

Şu ana kadar 9 Ocak Cuma günü için valiliklerden gelen resmi bir tatil kararı bulunmuyor.

9 Ocak Cuma kar tatili ilan edilen iller var mı?

Hayır, şu ana kadar kar tatili ilan edilen herhangi bir il veya ilçe açıklanmadı.

Hangi iller için hava durumu uyarısı yapıldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 63 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı yayımladı.

Kar tatili kararları nereden takip edilir?

Kar tatili kararları valiliklerin resmi açıklamaları ve duyuruları üzerinden takip edilebilir.