Yarın parti okulu çalıştayı başlayacak

Politika Servisi

CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, yeni dönemde partinin Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hazırlayacağı eğitimler için İçerik Geliştirme Çalıştayı düzenleyecek.

CHP Parti Okulu eğitmenleri, akademisyenler ve uzmanların yanı sıra; kadın kolları kademelerinde görev yapan yöneticilerin de yer alacağı Çalıştay, yarın saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek çalıştayda, Kadın Kolları Eğitimleri için yeni yaklaşımlar geliştirilerek, istenilen kazanımlar çerçevesinde yeni eğitim modülünün başlıklarının belirlenmesi planlanıyor.