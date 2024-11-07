Yarın son ders zili çalacak: 9 günlük ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yarın başlıyor.

2024-2025 eğitim öğretin yılının ilk ara tatili yarın son dersin bitmesiyle birlikte başlayacak, öğrenciler 15 Kasım tarihine kadar okula ara verecek.

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin dinlenme fırsatı bulacağı ara tatil, hafta sonlarının da dahil edilmesiyle 9 gün sürmüş olacak.

YARIYIL TATİLİ 20 OCAK 2025'TE

Senenin ilk karnelerinin alınacağı yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

3 AYLIK TATİL 20 HAZİRAN'DA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan takvime göre ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. 20 Haziran'dan sonra 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak.