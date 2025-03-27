Yarının sosyalizmine bir bakış

Kültür Sanat Servisi

Sinan Dervişoğlu’nun ‘Sovyet Deneyi ve Yarının Sosyalizmi’ adlı 2 cilt halinde yayımlanan eseri Canut Yayınevi etiketiyle okuyucularıyla buluştu. Sinan Dervişoğlu ‘Sosyalizm Nedir ve Nasıl İnşa Edilmelidir?’ tartışmasına yeni bir bakış açısıyla katkıda bulunuyor. Dervişoğlu, 50 yıllık sosyalizm pratiği içinde biriktirdiği araştırmaları kapsamlı bir çalışmayla okuyucularıyla paylaşıyor.

Dervişoğlu ilk ciltte Sovyet Deneyi ve Yarının Sosyalizmi ana başlığı altında ‘Sovyet Deneyine Yeni Bir Bakış’ getiriyor. İkinci ciltte ise yine aynı başlık altında ‘Bugünün ve Yarının Sosyalizmi’ni irdeliyor. Dervişoğlu ilk ciltte yıkılan sosyalist ülkeleri trajik sona götüren nedenleri tartışıyor. Yazar, bu gerilemenin sosyalizmin sonu olmadığını ve sosyalizmin hâlâ ilerlemeye devam ettiğini kaydediyor.

Yazar, sosyalist kampın çöküşünden sonra, dünyanın “sosyalizmin olmadığı bir çağa” girdiği görüşüne de itiraz ediyor. İkinci ciltte ise yazar Çin, Vietnam ve Küba’daki sosyalizmi ele alırken, diğer yandan büyük ölçüde ideal bir sosyalist toplumun nasıl inşa edilebileceğini tartışıyor.