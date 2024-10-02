Yarınlara bırakacağımız en büyük emanet Gediz

Haber Merkezi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gediz nehrinde toplu balık ölümlerine ilişkin Turgutlu ilçesi Sinirli köyünde incelemelerde bulundu. Balık ölümlerine Ecofer Biyogaz Enerji Santrali’nin atıklarının yol açtığını söyleyen Zeyrek “Atıkları gizlemek için üzeri toprakla örtülmüş. Tesisin mühürlenmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

Ferdi Zeyrek, şunları söyledi: “26 Eylül Perşembe günü Sinirli bölgemizde balık ölümlerinin gerçekleştiği haberini aldık. Biyogaz tesisinden, sıvı gübre adı altında atıkların bölgeye yayıldığını tespit ettik. Greyder aracılığıyla bu atıkların bir an önce kapatılması girişimine şahit olduk. Jandarmadan bu konuda bir rapor tutmasını istedik. Ama jandarma tutmak istemedi. Daha sonra bizim görevli zabıta arkadaşlarımız, olan gelişmeleri bir zapt altına aldılar ve jandarma birimlerimizle de bunu onaylattılar. Gediz, bizim yarınları bırakacağımız en büyük emanettir.”

Atıkların bölge tarımına da zarar verdiğini savunan Zeyrek Bu atıklar sadece Gediz’i kirletmiyor. Aynı zamanda yeraltı sularına da zarar veriyor. Yeraltı su kaynaklarını bu şekilde hunharca kirleten, zehirleyen bugün biyogaz tesisi, yarın başka herhangi bir firmanın karşısında da dimdik her zaman duracağız” dedi.

İncelemeye katılan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise “Çevre Şehircilik il Müdürlüğü numunelerini aldılar ama bir gün, iki gün sonra sonucu açıkladılar. Yani bir-iki günde nasıl sonuç çıktı onu da bilmiyoruz” dedi.