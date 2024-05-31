Yarınların anahtarı Haziran Direnişi’nde

Baskılara, sömürüye, gericiliğe, talana karşı çıkan milyonlar 11 yıl önce ülke geneline yayılan militan ve kitlesel direnişle siyasal İslamcı hegemonyayı kırdı. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, aydınlığın ve geleceğin kutup yıldızı olan Gezi Direnişi, bugün de Saray yönetiminin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Politika Servisi

İktidarın baskı, talan, yasak politikalarına karşı başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan Gezi Direnişi, 11 yaşında. AKP iktidarının İstanbul’un kalbindeki talandan geriye kalabilmiş ağaçları kesmek için harekete geçmesiyle başlayan direniş ülkenin 81 ilinden 79’unda kitlesel protestolara dönüştü.

Başta Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçları kesip parka Topçu Kışlası’nı yapmak isteyen iktidar, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kitlesel direnişlerinden birinin fitilini ateşledi. Edirne’den Kars’a, Samsun’dan Hatay’a milyonlar alanları doldurdu.

Alışılmış mücadele pratiklerini aşan, iktidar ve Meclis muhalefetinin çizdiği muhalefet sınırlarının dışına taşan, coşkulu, militan, yaratıcı, sanatla iç içe, mizah dolu bir direnişin adı olan Gezi, toplumda biriken fay hatlarının büyük bir depremle kırıldığı tarihin miladıydı. Belki de en önemlisi Gezi, Erdoğan ve AKP iktidarının yeni bir rejim inşa etme çabasının farkına varan milyonların direnişi oldu. Sokakları, meydanları, alanları, duvarları, sosyal medyayı zapt eden milyonlar, kurulmak istenen siyasal İslamcı hegemonyayı kırdı.

Gezi’den sonra da ayakta kalmayı başaran iktidar, tarihinin en büyük yarasını aldı. 11 yılda Adalet Yürüyüşü’nden şaibeli başkanlık referandumuna, 2019 yerel seçimlerinden 31 Mart’a dek pek çok mücadele ve kazanımın önünü açan direniş, iktidarın en büyük kabusu olmaya devam ediyor. Hukukun işlemediği yargılamalar sonucu iş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet cezası alırken Av. Can Atalay, Dr. Tayfun Kahraman, belgeselci Mine Özerden, yapımcı Çiğdem Mater hala tutuklu. Mimar Mücella Yapıcı ile akademisyen Hakan Altınay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İktidarın tüm baskı ve yasaklarına rağmen milyonlar Gezi’yi unutmadı. Sömürüsüz, özgür, eşit ve aydınlık yarınların kavgasının verildiği Gezi Direnişi, geleceğe de ışık tutmaya devam edecek.

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GEZİ’NİN KRONOLOJİSİ

27 Mayıs 2013

Gezi Parkı’nın yıkılıp yerine Topçu Kışlası yapılması için parka iş makinaları girdi.

28 Mayıs 2013

Polis parkta toplanan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleye karşı protestocular arttı, çadırlar kuruldu.

29 Mayıs 2013

Parktaki çalışmalar durdurulurken yurttaşlar her ihtimale karşı Gezi Parkı’nı terk etmedi.

30 Mayıs 2013

Polis sabah saatlerinde parkta çadır kurarak geceleyen eylemcilere müdahale etti. 150 kişiyi aşkın kişinin üzerine biber gazı attı.

31 Mayıs 2013

Polis, eylemcilerin uyudukları çadırı ateşe verdi. Gezi Parkı direnişi ülkenin dört bir yanına yayıldı. Kışla Projesi’nin yürütmesi durduruldu.

2 Haziran 2013

Eylem yapan kalabalığın arasına araç daldı. 21 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş yaşamını yitirdi.

3 Haziran 2013

Hatay’ın Antakya ilçesinde başına biber gazı kapsülü isabet eden Abdullah Cömert hayatını kaybetti. Erdoğan ise Afrika turuna çıkmadan önce “Bizim de evlerinde zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde 50’si var” dedi.

4 Haziran 2013

KESK ve DİSK’in aralarında bulunduğu meslek örgütleri Gezi Parkı Direnişi’ne destek verdiklerini açıklayarak genel grev kararı verdi.

8 Haziran 2013

Ankara’da eylemlere destek vermek için kamp kurulan Kuğulu Park polis tarafından boşaltıldı.

11 Haziran 2013

Polis eylemcilere biber gazı sıktı. Direnişçiler parkı korumak için insan zinciri oluşturdu.

14 Haziran 2013

Ankara’da polis kurşunuyla vurulan Ethem Sarısülük hayatını kaybetti. Erdoğan, “Yargının kararını bekleyeceğiz. Evlerinize gidin. Bugün bu iş biter” dedi.

15 Haziran 2013

Erdoğan’ın tehdidi üzerine polis, parka biber gazı atarak girdi. Çadırlar dağıtıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

16 Haziran 2013

İstanbul Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan polis tarafından başından vuruldu, 11 Mart 2014’te 16 kiloyken yaşamını yitirdi. Park bir süre kapalı tutuldu.

28 Haziran 2013

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın halkın üzerine ateş açması sonucu Medeni Yıldırım hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2013

Eskişehir’de Gezi Direnişi’nde uğradığı saldırı sonucu 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz yaşamını yitirdi.

1 Eylül 2013

Dünya Barış Günü nedeniyle polis Gezi Parkı’nı halka kapattı.

10 Eylül 2013

Hatay’daki Gezi Parkı Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği nedeniyle Ahmet Atakan yaşamını yitirdi.

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Önder İşleyen yazdı: Gezi’nin anlamı uzlaşmaz çelişkisinde saklı

11 yıl sonra şimdi Gezi ne anlam ifade ediyor diye soracak olursak cevabı tam da bu bir avuç haraminin, her gün ortalığa saçılan cinayetlerinin, uyuşturucu şebekelerinin, kirli tarikatlarının üzerinde yükselen siyasal İslamcı faşizmle halkın insanca yaşam ve özgürlük talebi arasındaki bu uzlaşmaz çelişkide saklı…

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Sosyolog Yavuz Çobanoğlu yazdı: Gezi, sofrasına din ve milliyetçilik konulup, perde arkasından küresel sermayenin buyruklarıyla ülkede neoliberal dönüşümü gerçekleştirerek, öğrenciden işçiye, çiftçiden memura, emekliye kadar hakları gasp edilen herkesin ortak sesidir.

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