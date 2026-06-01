Yaris Cross Hybrid Haziran 2026 Sıfır Araç Kampanyası ve Fiyat Listesi Açıklandı!

Toyota Yaris Cross Hybrid, Haziran ayına özel kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarla Toyota Plazalar’da satışa sunuldu. 2026 model Yaris Cross Hybrid için başlangıç fiyatı 2.317.000 TL olarak açıklandı. Modelde 460.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

YARİS CROSS HYBRİD KAMPANYASI NE SUNUYOR?

Yaris Cross Hybrid, SUV tarzını şehir yaşamına uygun ölçülerle birleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Cesur dış tasarımı, yola hakim görüş açıları, çevik sürüş karakteri ve geniş yaşam alanıyla model, şehir içi kullanımda hibrit SUV arayanlara hitap ediyor.

Haziran ayına özel kampanya 1 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar’dan alınabilecek.

2026 TOYOTA YARİS CROSS HYBRİD FİYAT LİSTESİ

1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.704.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.317.000 TL

1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT Tavsiye edilen liste fiyatı: 3.208.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.740.000 TL

%80 ÖTV’li versiyonlarda metalik ve sedefli metalik renk farkı Tavsiye edilen liste fiyatı: 24.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 24.000 TL

%90 ÖTV’li versiyonlarda metalik ve sedefli metalik renk farkı Tavsiye edilen liste fiyatı: 25.350 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 25.350 TL



YARİS CROSS HYBRİD’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Toyota Yaris Cross Hybrid; bir SUV’un tarzını, yola hakim görüş açısını ve şehir kullanımına uygun ölçüleri aynı modelde buluşturuyor. Geniş ve çok yönlü yaşam alanı, modelin pratik kullanım tarafını güçlendirirken hibrit yapısı da şehir içi sürüşlerde öne çıkıyor.

