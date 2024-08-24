Yarısını bile bilemediler

2024 KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM verilerine göre eğitimdeki tahribat birkez daha gözler önüne serildi. Adaylar sorulan soruların yarısını bile bilemedi.

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 4 Ağustos'ta uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

ÖSYM verilerine göre, sınava 1 milyon 470 bin aday başvurdu. 1 milyon 357 bin aday, sınava girdi. KPSS’ye giren 89 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı.

Sınava yönelik değerlendirme raporu, eğitimin niteliğinin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi. Adayların Genel Kültür, Genel Yetenek ve alan derslerindeki net ortalaması da çarpıcı tabloya ayna tuttu. ÖSYM’nin KPSS’ye yönelik sayısal bilgiler içeren raporuna göre, öğretmen adayları, sınavda yüksek net ortalamasını yakalayamadı. Alan derslerindeki net ortalamalarının düşüklüğü dikkati çekti. Adayların net ortalaması, en temel alanlarda dahi düşük seviyede gerçekleşti.

ALAN DERSLERİNDE VAHİM TABLO

Adayların alan testlerindeki doğru yanıt ve net ortalamaları ise eğitim sisteminin içinde bulunduğu genel tabloyu ortaya koydu. En yüksek net ortalaması, 75 sorunun sorulduğu Rehberlik alanında 46 net ortalaması ile yakalanırken 75 sorunun yer aldığı diğer bazı temel alanlardaki net ortalamaları şöyle kaydedildi:

• Türkçe: 43

• İlköğretim Matematik: 35

• Fen Bilimleri: 28

• Tarih: 33

• Fizik: 28

• Matematik (Lise): 24

• Kimya: 25

• İngilizce: 29

KÜLTÜR DE YETENEK DE DİPTE

KPSS Sonuç Raporu’na göre, Genel Yetenek testinde doğru sayısı ortalaması 19, net ortalaması ise 16 oldu. Genel Kültür testinde de tablo değişmedi. Buna göre, 60 soruluk Genel Kültür testinde adayların doğru yanıt ortalaması 23, net ortalaması ise 18’de kaldı.

ÇOK AZ ARTIŞ OLDU

2024 KPSS’deki net ortalamaları, 2023 KPSS Lisans’taki ortalamaye göre ise çok az arttı. 2023 KPSS’de net ortalaması Türkçe’de 35, İlköğretim Matematik 23, Fen Bilimlerin’de 23, Tarih’te 25, Fizik’te 27, Lise Matematik’te 19 olmuştu.